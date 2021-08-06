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經濟
2021年8月6日星期五
技術取勝
投資策略
長和靠「做刁」 半年EBITDA增18% 售部分歐洲鐵塔獲利253億 電訊業務貢獻增七成
受惠房託估值收益 長實多賺三成
長實持股8.28% ARA逾400億售予ESR
中芯次季收入增21.8％ 勝預期
香港電訊半年純利微升 中期息30.7仙
股東解禁 快手插15%見新低
九置半年核心盈利跌15% 遜預期 主席吳天海：商場下半年租金仍有壓力
永利：貴賓廳肯定不會回復過往水平
標普再降恒大評級至第四低「CCC」
Adidas次季大中華區收益跌16%
金管局：逆周期緩衝資本比率維持1%
渝太地產倫敦商用物業售孫粗洪 料獲利400萬
IGG中期少賺44% 每股派息14.5仙
比亞迪7月新能源車銷量升逾兩倍
內地教育股裁員應對「雙減」 高途關13中心炒萬人 好未來推課後託管
福耀玻璃半年多賺八成 不派中期息
中金擬英美星日擴軍銷國債
星展香港料下半年信貸成本降
UBER擬沽滴滴持股 佔股12％ 滴滴早段再挫2％
英倫銀行：未來兩年適度收緊貨幣
早期投資者部署出貨 羅賓漢挫14%
張兆聰：強勢板塊逢低吸 贛鋒回調可買
方保僑：創新電子支付 中港批准有別
技術取勝：華潤萬象生活或下試36元
盧駿匡：候短線巿寬超買再做淡
劉思明：燃氣股相對穩定 趁業績期短炒
周顯：內地科網巨企 竹門對竹門
湯文亮：外國軍演令中國人更團結
移民加拿大 選華人聚居地區易適應
盧楚仁：鮑威爾眾叛親離 連任路難行
青衣薈藍208呎折實389萬入場 區內均呎首破2萬 貴明翹匯2年前首批四成
話你知：3年前每呎地價8491元 貴絕青衣
Wetland Seasons Bay下周初開價 首批不少於245伙
上月5盤批預售涉2843伙 32月最多
長發邨2房綠表386萬沽 實呎8713元雙破頂
盛滙基金2100萬購新蒲崗舖 呎價2.8萬
Wetland Seasons Bay 戶型豐富 與天然濕地為鄰
新地天榮站上蓋項目 或年內登場
「姐妹盤」呎租逼35元
技術取勝：華潤萬象生活或下試36元
【明報專訊】中航科工挑戰7元阻力（圖）
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