方保僑：創新電子支付 中港批准有別

近年香港推動電子支付，算是從後趕上，亦有一點成績了。內地較香港早推動電子支付，是否有一些案例可供香港作為借鏡？

1. 雙離線支付：即是指不論是支付還是收款兩方面，都在離線狀態，去年長龍航空與阿里雲共同研發此技術，令到飛機乘客在萬呎高空，仍然能夠在離線的情况下以電子支付購物。其實類似的模式支付寶香港也應用在「易乘碼」，讓乘客在手機偶爾離線的時候，仍然能在乘搭公共交通工具時付款，而且公共交通工具也不是每一種的收款終端機都是長期在線狀態，所以其實也是另一種「雙離線支付」的模式。

內地科企先推行 監管機構方審視

2. 刷臉支付：即是指以人臉識別技術進行電子支付，去年哈爾濱地鐵已經正式推出此服務，乘客可以下載手機應用程式，然後綁定支付方式，入閘時利用人臉識別技術就可以付款，而且這套系統更是首次支援戴口罩進行人臉識別，以減少在疫症期間的病毒傳播。不過在香港大家的私隱普遍較為敏感，是否能夠在短期內測試是未知之數。

4. 快速綁卡：去年微信推出了一項名為「免輸卡號快速添加」的綁定銀行卡功能，用户只需在支付工具選擇銀行名稱，便毋須填寫銀行卡號或密碼，已經可以綁定銀行戶口，當然這些支付工具都已經採用實名制，用戶綁定戶口就更加快捷方便。不過在香港，金管局對支付工具都有很嚴格的要求，所以未知這些方法是否適合香港採用呢？

5. 衛星貸款：農村戶通常信貸紀錄不全或不完整，所以申請銀行貸款比較困難，內地有銀行利用衛星技術，只要農村戶拿着手機程式在自己的田地上面走一轉，衛星便能夠識別這塊農田的面積、農產品種類等等，再結合大數據和人工智能的分析，用以作為對該農村戶的信貸評級參考。

港創科守條例為先 創意或受限

內地企業推出的創新科技，有時較天馬行空，但是經常聽到內地的監管機構會在一段時間後，叫停一些創新項目，並需重新審視或者調整才能再次推出；相反香港的創新科技企業較為審慎，多數會以遵守香港監管機構的條例為先，當中很多創意可能會被限制，相對上，產品推出時候風險性較低。到底哪一種模式較好，還是應採取中庸之道？則見仁見智了。

[方保僑 方玄百理]