英倫銀行：未來兩年適度收緊貨幣

英鎊兌美元升穿1.39

彭博社引述白宮消息稱，美國總統拜登計劃在美東時間周四下午，聯同美國主要汽車製造商，在白宮宣布新的汽車減排目標及電動車銷售目標，屆時汽車製造商將承諾，到2030年美國市場的電動車銷量佔四至五成。不過電動車大廠特斯拉（Tesla，TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，對未獲邀參加感到奇怪。特斯拉及主要汽車股昨早段上漲。美股三大指數早段向上，納指創新高。

英倫銀行貨幣政策委員會（MPC）全體委員，昨一致議決維持基準利率在0.1厘的歷史低位不變，並以7比1的票數，通過維持量寬規模。不過一名委員主張即時開始「收水」，理由是若不調整量寬措施，將可能加劇通脹的風險。

此前聯儲局官員亦多次為削減量寬放風。今年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）預期，今年底至明年初將開始「收水」。雖然聯儲局減少買債一般會不利債市，但發債減少可有助提振債券價格。

美國財政部放風11月擬減少發債，是5年來首次，與聯儲局部署「收水」配合。美國財政部透露，當季的中、長期債券發行策略沒有重大變化。不過隨着政府的抗疫紓困支出減少，以及國會推動增加收入，以支持未來基建和社會開支，預期發債需求將會下降。美國財政部預計，最快將在11月宣布削減發債規模。

美財政部：最快11月削發債規模

聯儲局副主席克拉里達則預計，通脹前景展望面臨上行的風險，若經濟如預期般持續復蘇，在2022年末有望滿足加息的條件，並在2023年開始加息。當前美國的就業市場持續改善，在截至7月31日當周，首次申領失業救濟人數降至38.5萬，按周減少1.4萬，符合分析師預期。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）預計，周五公布的非農職位將大幅增長。

（綜合報道）

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