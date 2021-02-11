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UBER擬沽滴滴持股 佔股12％ 滴滴早段再挫2％

【明報專訊】投資於召車平台滴滴出行（DIDI）及自動駕駛技術公司Aurora所帶來的未實現收益，助美國召車軟件龍頭優步（UBER）第二季錄得11億美元（約86億港元）的利潤，也是優步上市以來首次錄得季度盈利。不過優步的未實現收益，是按滴滴出行6月底上市時的市值計算，之後滴滴因在內地面臨監管機構調查而股價大跌。

UBER上市以來首錄季度盈利

優步目前持有滴滴股份約12%，是僅次於軟銀的滴滴機構股東。優步行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）表示，將考慮出售滴滴股份，或東南亞召車巨頭Grab Holdings及美國電動載人飛行器公司Joby Aviation等其他持股，價值合共接近150億美元（折合約1170億港元）。

優步股價早段升逾1%，滴滴的美國預託證券（ADR）價格早段跌逾2%。

CEO：滴滴屬經濟利益 非戰略利益

霍斯勞沙希強調，滴滴對優步來說是一種經濟利益，而不是戰略利益。優步於2016年將其在華業務出售給滴滴，並獲得後者的少數股權，從而退出內地召車市場的燒銀紙營銷戰。霍斯勞沙希稱，不打算以投資公司的形式經營優步，但「我們要有足夠的流動性，以確保持有這些股份的靈活」。

疫情下召車平台 部分司機未復工

當前的召車平台業務仍極具挑戰，很多效力於優步的司機，在疫情早期因乘客需求減少，以及對自身健康的擔憂而退出。近幾個月以來，疫苗接種率提升，乘客需求增加，但很多司機仍未恢復接單。部分零工經濟（Gig economy）專家表示，司機流失部分由於召車行業工資低，且缺乏福利，業者沒有社會保障系統可供依賴。為吸引司機恢復營業，優步增加發放補貼及提供其他激勵措施，令虧損比分析師預期多。上季經調整EBITDA（除利息、稅、折舊及攤銷）虧損5.09億美元，不過已較去年同期的8.37億美元虧損有所收窄。

隨着經濟活動重啟，優步上季總訂單金額（gross bookings）按年增長逾1倍至219億美元。餐飲配送服務子公司優食（Uber Eats）的預訂量按年增長85%，召車服務的預訂量按年增長逾1倍。霍斯勞沙希稱，優步通過對司機的獎勵帶動業務，取得很大進展。優步預期，第三季虧損將少於1億美元，總預訂金額將介乎220億至240億美元，與分析師的預期基本一致。不過優步警告，當前新冠變種病毒擴散加劇，可能影響其業務復蘇。

警告新冠病毒擴散 或影響業務復蘇

美國第二大召車平台Lyft（LYFT），次季經調整EBITDA（除利息、稅、折舊及攤銷前盈利）為2380萬美元，首次轉虧為盈。Lyft的第三季收入預期遜分析師預期，但預計全年調整後的EBITDA可實現盈利。Lyft股價早段升4%。

（綜合報道）

[國際金融]

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