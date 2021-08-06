星展香港料下半年信貸成本降

淨利息收入跌近兩成

上半年星展香港的收入73.14億元，按年跌4.52%，當中淨利息收入按年跌19.2%至40.19億元，非利息收入增22.67%至32.95億元。淨息差按年收窄44基點（100基點等於1厘）至1.3厘。

上半年總支出按年增0.35%至28.57億元，信貸撥備減少82.47%至1.53億元，當中於一般撥備方面錄得1.05億元淨回撥。星展香港財務總監陳立珊解釋，該行去年曾預留一般撥備，以應對疫情帶來風險及不明朗因素。另外，她提到上半年服務費及佣金收入按年升28%，至於上半年該行總貸款則有4350億元，按年增4.32%，對比今年初則增6.62%，升幅已撇除新股認購相關影響。

理財通方面，龐稱該行已和內地一家大型銀行合作，雙方已簽諒解協議，該行已作技術準備，只待監管機構宣布理財通開通的日子，然後該行會就其與有關內地銀行的合作再作公布。