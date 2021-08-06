經濟

星展香港料下半年信貸成本降

【明報專訊】星展銀行（香港）今年上半年在信貸撥備按年減少82.47%下，帶動淨利潤錄得36.01億元，按年增多8.14%。星展香港行政總裁龐華毅表示，於低息環境持續、經濟活動反彈的情况下，預料今年下半年貸款會續錄增長，收入亦會重拾增長。他又認為下半年會見到良好的信貸環境，故下半年信貸成本按年錄大幅減少的機會很大，相信最終下半年淨利潤會明顯多於上半年。

淨利息收入跌近兩成

上半年星展香港的收入73.14億元，按年跌4.52%，當中淨利息收入按年跌19.2%至40.19億元，非利息收入增22.67%至32.95億元。淨息差按年收窄44基點（100基點等於1厘）至1.3厘。

上半年總支出按年增0.35%至28.57億元，信貸撥備減少82.47%至1.53億元，當中於一般撥備方面錄得1.05億元淨回撥。星展香港財務總監陳立珊解釋，該行去年曾預留一般撥備，以應對疫情帶來風險及不明朗因素。另外，她提到上半年服務費及佣金收入按年升28%，至於上半年該行總貸款則有4350億元，按年增4.32%，對比今年初則增6.62%，升幅已撇除新股認購相關影響。

理財通方面，龐稱該行已和內地一家大型銀行合作，雙方已簽諒解協議，該行已作技術準備，只待監管機構宣布理財通開通的日子，然後該行會就其與有關內地銀行的合作再作公布。

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