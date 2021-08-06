經濟

福耀玻璃半年多賺八成 不派中期息

【明報專訊】福耀玻璃（3606）中期盈利按年升83.54%至17.69億元（人民幣，下同），扣除非經常損益的中期純利則按年升109.79%至16.62億元，每股基本收益為0.7元，不派中期息。

集團今年半年度報告顯示，上半年營業收入按年增42.14%，至115.43億元，增加主要是汽車市場復蘇及公司加大營銷力度所致。整體產品毛利率為40.09%。

集團中期營業成本增31.35%至68.55億元，增加主要是因為營業收入增加引起的同向變動，因成本有效控制，使營業成本增長幅度小於收入增長幅度。

日清中國核心經營溢利跌逾33%

另外，日清食品（1475）發公告，就日本日清在中國業務分部情况，包括日清食品集團同期整體財務業績，4至6月營業收入10.73億日圓，按年跌33.23%。公告表示，在中國，儘管去年同期受新冠病毒病爆發而導致需求增加後產生負面影響，但由於合味道品牌在內地的銷售量增長及當地貨幣兌日圓換算升值影響，銷售額因而按年升，但原材料價格大升使溢利按年跌。

因此，於此可報告分部的收入為122.47億日圓，按年升6.4%，核心經營溢利為11.07億日圓，跌27.9%，經營溢利為10.73億日圓，跌33.2%。撇除匯率因素後，收入為113.66億日圓，按年跌1.3%；核心經營溢利10.2億日圓，跌33.6%。

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