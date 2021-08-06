經濟

內地教育股裁員應對「雙減」 高途關13中心炒萬人 好未來推課後託管

【明報專訊】內地上月底發出減輕學童作業和校外培訓負擔（俗稱「雙減」）的通知，要求學科類教育機構轉為非牟利，並禁止其上市。現有教育股股價聞聲斷崖式下挫，需面臨業務轉型，否則或不能繼續上市。內地傳媒報道，多家教育機構近日已關閉部分業務並大幅裁員，亦有機構轉而開設課後託管服務。

明報記者 歐陽偉昉

有內地傳媒透露，美國上市的高途（美：GOTU）在周日（1日）已完成關閉全國13個地方中心，以每個中心上千名員工計算，是次裁員至少達萬人，等於公司員工數目的三分之一。高途創始人陳向東向內媒承認，大規模的組織架構調整在所難免，但未有透露具體裁員數字。

字節跳動線上教育傳停頓

此外，彭博社亦引述消息人士稱，抖音母公司字節跳動，關閉了旗下大部分的線上教育業務，並裁減至少數百名員工，其餘員工則將轉至字節跳動的產品部門工作。騰訊（0700）參股的一對一英語教學應用程式GoGoKid將徹底停運，其他業務會轉向程式編寫、美術等非學科教育。字節跳動並沒有回應彭博社查詢。

因應新政策出台，中小學補習機構近日推出新業務轉型，據內媒《中國企業家》報道，好未來（美：TAL）推出課後託管班業務，目標對象為小學生，提供放學接送、伙食，主打由學生自主做功課，再由導師輔導，師資來自原有的導師團隊。此外，被視為受政策鼓勵的高等和成人職業教育，亦是轉型的方向，高途近日推出新版應用程式，經營語言培訓、大學生考試、財經、公務員考試、留學、醫療等職業教育業務。

受政策影響的教育股昨日繼續在低位徘徊，新東方（9901）下跌7.83%報16.24元，自7月23日傳出雙減通知以來，累跌68.06%。在美股上市的好未來周三收市報5.7美元；曾多次被沽空機構狙擊，前稱「跟誰學」的高途收報3.31美元，分別較雙減消息傳出後累跌72.22%和65.45%。

相關字詞﹕校外培訓 「雙減」 新東方 教育股 字節跳動 教育

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