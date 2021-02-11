IGG中期少賺44% 每股派息14.5仙

根據中期業績報告，集團收入增長主要得益於主打遊戲《王國紀元》的收入貢獻，較去年同期增長33.6%至27.37億元，用戶達4.4億。而另一款遊戲《時光公主》自去年下半年推出後，帶來1.56億元的收入。期內來自北美、亞洲及歐洲市場的收入分別佔集團收入的36%、35%及22%。

不過，由於加大對市場營銷投入、持續擴充研發陣容，以及開發多元化產品，期內費用大幅上升。銷售及分銷費用、行政費及研發費用較去年同期分別大增78%、79%和74%，分別為9.35億、2.54億和4.98億元，以致純利按年倒退44%。純利下跌亦因為投資收益較去年同期減少。

銷售及分銷等費用增逾七成

IGG表示，集團將持續加大對遊戲研發及運營人才的投入，同時在全球拓展戰略投資，擴充產品線。截至今年上半年，已累計與全球數十家遊戲企業締協議，通過代理、外包等合作模式為集團輸入多元化新遊戲。