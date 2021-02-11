經濟

渝太地產倫敦商用物業售孫粗洪 料獲利400萬

【明報專訊】「重慶李嘉誠」張松橋旗下的渝太地產（0075）公布，以2.35億元向有「仙股大王」之稱孫粗洪出售旗下英國倫敦的投資物業Chapel Place 1號，物業樓高4層，提供約3.4萬方呎的寫字樓與商舖。翻查資料，渝太於2015年收購Chapel Place 1號五成業權，翌年再買入餘下業權，以當於估值計，物業估值約2.4億元。

集團指出，預計於成交時將錄得約400萬元盈利，為代價超出目標集團於今年7月底的綜合資產淨值及股東貸款金額，以及因根據該交易出售目標集團所解除的匯兌浮動儲備金的部分。

交易完成後，經扣除所有相關成本及開支，集團預期可收取的所得款項淨額約為2.35億元，集團擬將所得款項淨額用於其他可能呈現給集團的投資機會及或補充集團一般營運資金。

集團指交易為其提供變現其於目標集團的投資及增進其流動資金狀况的機會。

港通控股發盈喜 料多賺1.4倍

此外，同為張松橋旗下、擁有西區海底隧道五成股權的港通控股（0032）發盈喜，預計截至今年6月底止，集團純利增至4.5億元，較去年同期1.843億元升1.4倍。集團解釋，業績改善主要由於金融資產估計錄得約1.2億元估值收益，比去年同期虧損1.56億元大幅改善。

相關字詞﹕張松橋 港通控股 渝太地產

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