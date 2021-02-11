標普再降恒大評級至第四低「CCC」

「CCC」級和「CCC-」級，分別是標普第四低及第三低的評級，在「CCC-」級之下，尚餘「CC」級和「C」級。而另一評級機構穆迪，本周一下調恒大評級至「Caa1」級，是穆迪倒數第五的評級。

展望「負面」 短期內或再降評級

標普指出，今次將中國恒大及其子公司降級，是因為其未債務償付風險提升，這風險不單為2022年大量債券到期，也有包括未來12個月要償付銀行和信託貸款，以及其他債務。而標普給予的評級展望為「負面」，即短期內有機會再下調評級。該行相信，中國恒大被其他企業多次申請資產凍結，表明流動性緊張，反映其償債風險正升級。

而導致中國恒大的問題，源於無渠道融資，且貸款方可能持續收縮其對恒大的敞口。而負面展望反映恒大日益緊張的流動性和未償付風險。雖然其資產處置計劃可能很大，但缺乏可見性或確定性。

恒大股價昨日微升0.18%，收報5.45元。恒大汽車（0708）微升0.66%，收報12.1元；恒大物業（6666）收報5.25元，跌1.69%。受恒大拖累要發盈警的華置（0127），昨日股價升2.6%，收報3.14元。