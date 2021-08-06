永利：貴賓廳肯定不會回復過往水平

馬德承指出，最近澳門再有新的感染新冠病毒案例，但預料疫情能在未來幾周內受控，形容現時情况有如「進兩步、退一步」，暫時他難言新一波疫情延至何時，但當地政府採取果斷行動去檢測，給予他們希望事情會過去。以他所見，第二季已見區內需求上升，只是因為廣東疫情再起而令6月份表現受壓，7月中已返回接近4月、5月的水平。另一執行董事高哲恒指出，旅遊及博彩市場的恢復繫於接種率，不限於澳門，亦要視乎內地及香港的接種疫苗情况而定。

永利澳門次季虧損大幅收窄

永利澳門控股股東公布業績，其中永利澳門第二季虧損收窄，由去年同期蝕3.51億美元，收窄至1.16億美元。澳門業務總計經調整後的物業EBITDA為6764.1萬美元，去年同期為則虧損約1.93億美元；上半年經調整後的物業EBITDA為1.11億美元，去年同期為虧損1.64億美元。永利皇宮、永利澳門第二季經調整後的物業EBITDA較2020年第二季分別增加1.645億美元、9670萬美元。永利皇宮經調整後的物業EBITDA為5360萬美元，而2020年第二季則為1.109億美元虧損。永利澳門經調整後的物業EBITDA為1410萬美元，而2020年第二季則為8260萬美元虧損。

美高梅中國經調整EBITDA轉賺

美高梅中國控股股東美高梅國際酒店集團公布業績，其中美高梅中國第二季經調整物業EBITDA為900萬美元，而去年第二季則為虧損1.16億美元，以及較2019年第二季度減少95%。

收益淨額為3.11億美元，較去年同季增加836%及較2019年第二季度減少56%。經貴賓賭枱贏率調整的美高梅中國收益淨額為3.17億美元，較去年同季增加895%及較2019年第二季度減少57%。