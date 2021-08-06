經濟

九置半年核心盈利跌15% 遜預期 主席吳天海：商場下半年租金仍有壓力

【明報專訊】本港零售市道近年受社會運動及新冠疫情連番重挫，部分大型商場仍未「止血」，坐擁本港兩大零售指標商場尖沙嘴海港城及銅鑼灣時代廣場的九倉置業（1997）昨日公布，上半年核心盈利跌15%至32.72億元，中期息每股派0.67元，兩者均低過投行預期。集團主席吳天海表示，雖然零售市道有好轉，但對商場業主而言，下半年租金仍有壓力。

海港城時代廣場商場收入跌11%

九置績前股價已連跌5日後，昨日績前一度上升，但中午公布業績差於預期下再度受壓，股價一度挫近9%，全日收市跌3.6%，收市價38.8元，為近6個月低位。九置上半年整體收入約74.85億元，按年升10%；每股盈利達0.98元。其中海港城整體收入跌11%，營業盈利跌17%，而單計商場部分，收入亦按年減11%，營業盈利下跌19%。

至於時代廣場上半年整體收入跌幅收窄至8%，營業盈利減少25%；商場收入則跌11%，營業盈利跌36%。出租率方面，海港城期內維持於91%；時代廣場出租率為92%。

瑞銀於周一（2日）發表報告指透過實地統計店舖數目後，海港城及時代廣場實際空置率分別為16%及18%，高於公司公布數據；吳天海昨日被問及表現時稱，集團以面積及租金角度計算空置率，而非經營情况，故兩者計法有所不同。

吳天海：下半年全面通關機會不大

吳天海續稱，在政府電子消費券帶動下，零售市場氣氛轉熱，但現時難以評估相關效應。他認為，本地零售銷售額慢慢回升，在低基數效應下，上半年同比有不俗增幅，但仍未重返2019年疫情前水平，惟儘管市場最壞情况已過，在業主角度，下半年租金收入仍有下行壓力。他又預計，下半年全面通關機會不大，相信零售、酒店等業務將會持續受壓。

至於花旗銀行在集團公布業績後發表報告，指集團上半年業績稍遜該行預期，其中投資物業及酒店基礎盈利按年減少14%，至31.3億元，較該行預計的33億元為低。該行續料，集團相關業務復蘇取決於通關時間；維持「買入」評級，目標價為56.5元。

明報記者 周綺琪

相關字詞﹕吳天海 時代廣場 海港城 九倉置業

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