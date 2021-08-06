九置半年核心盈利跌15% 遜預期 主席吳天海：商場下半年租金仍有壓力

海港城時代廣場商場收入跌11%

九置績前股價已連跌5日後，昨日績前一度上升，但中午公布業績差於預期下再度受壓，股價一度挫近9%，全日收市跌3.6%，收市價38.8元，為近6個月低位。九置上半年整體收入約74.85億元，按年升10%；每股盈利達0.98元。其中海港城整體收入跌11%，營業盈利跌17%，而單計商場部分，收入亦按年減11%，營業盈利下跌19%。

至於時代廣場上半年整體收入跌幅收窄至8%，營業盈利減少25%；商場收入則跌11%，營業盈利跌36%。出租率方面，海港城期內維持於91%；時代廣場出租率為92%。

瑞銀於周一（2日）發表報告指透過實地統計店舖數目後，海港城及時代廣場實際空置率分別為16%及18%，高於公司公布數據；吳天海昨日被問及表現時稱，集團以面積及租金角度計算空置率，而非經營情况，故兩者計法有所不同。

吳天海：下半年全面通關機會不大

吳天海續稱，在政府電子消費券帶動下，零售市場氣氛轉熱，但現時難以評估相關效應。他認為，本地零售銷售額慢慢回升，在低基數效應下，上半年同比有不俗增幅，但仍未重返2019年疫情前水平，惟儘管市場最壞情况已過，在業主角度，下半年租金收入仍有下行壓力。他又預計，下半年全面通關機會不大，相信零售、酒店等業務將會持續受壓。

至於花旗銀行在集團公布業績後發表報告，指集團上半年業績稍遜該行預期，其中投資物業及酒店基礎盈利按年減少14%，至31.3億元，較該行預計的33億元為低。該行續料，集團相關業務復蘇取決於通關時間；維持「買入」評級，目標價為56.5元。

明報記者 周綺琪