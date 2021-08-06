股東解禁 快手插15%見新低

【明報專訊】內地互聯網行業近月被政府重點監管，2月上市的快手（1024）昨日有38.82億股基礎投資者持股禁售期滿，股東「乘機出逃」，股價昨收報89.1元見歷來新低，跌15.3%也是上市以來最大跌幅，成交額達38.66億元， 為兩個多月以來最多。昨日北水再淨沽科技股，恒科指跌2.1%，收報6715點。
北水再淨沽科技股 恒科指跌2.1%
除快手外，視頻股嗶哩嗶哩（9626）昨亦跌3.24%。市傳微信已恢復新用戶註冊，帶動騰訊（0700）開市早段最多升1.66%，不過及後轉跌，全日下跌3.9%收報439元，是去年6月以來收市新低。騰訊獲北水淨買入僅維持一日，昨再被淨沽17.61億元，整體港股通亦在周三中止連續12日淨流出後，昨再被北水沽出11.56億元。受科技股拖累，恒指昨跌0.84%或221點，收報26,204點，主板成交1617億元，國指收報9296點跌1.3%。醫療科技股下跌，阿里健康（0241）挫6.17%，為表現最差藍籌，平安好醫生（1833）亦跌5%。新華社周三晚發文指警惕電子煙流向未成年人，思摩爾（6969）開市一度跌8.47%，及後跌幅收窄，全日跌1.92%，有2.68億元北水乘機撈貨，比亞迪電子（0285）全日跌幅亦收窄至2.74%。周三工信部與業界召開會議，要求穩定平板玻璃價格，洛陽玻璃（1108）跌4.9%，信義玻璃（0868）跌2.35%。