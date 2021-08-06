香港電訊半年純利微升 中期息30.7仙

許漢卿：5G服務客52.8萬

集團表示，受惠於寬頻強勁需求及客戶加強數碼轉型，本地數據服務業務期內錄5%的收益增長；而更多消費者及企業採用其5G服務，以及手機銷售增加，流動通訊業務收益錄12%升幅，期末後付客戶每月每戶平均收入（ARPU）上升3%至187元。

集團董事總經理許漢卿表示，截至今年7月底，集團共有52.8萬名客戶選用其5G服務，滲透率為16%，期望今年底可達到20%。

許漢卿表示，5G商用方面，她認為有三個行業具應用潛力，分別是醫療保健、智慧物業及建築，目前集團已與15家醫院簽約、取得30個智慧物業項目。

另一方面，企業客戶普遍對流程的數碼化需求增加，因此中期目標是通過發展電子商貿、健康科技及金融科技等新業務，向客戶提供嶄新數碼體驗。

至於收費電視廣告收益錄得顯著增幅，許漢卿解釋，這有賴Now TV獨家播放歐國盃及與其姊妹公司Viu TV旗下藝人合作，吸引非球迷的觀眾收看節目，Now TV的收視也較去年大增72%。

Now TV收視按年大升72%

她又指出，Now TV已取得未來三年歐洲聯賽的轉播權，期望保持在體育節目方面的獨家優勢。其他業務方面，拍住賞（Tap & Go）的帳戶已增至逾300萬個，按年增14%。