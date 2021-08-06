中芯次季收入增21.8％ 勝預期

不過集團對第三季的收入指引較為保守，預計只按季增2%至4%，較之前第二季增17%至19%的預測為保守，第三季的毛利率預測則介乎於32%至34%。

預計第3季收入只增2%至4%

中芯國際表示，自去年集團被美國列入實體清單以來，一直是在困境中前行，各項指標的預期有一定的不確定性，准證審批、產業鏈緊缺及疫情引起的物流等不可控因素亦不可避免地影響設備到貨時間。不過，集團表示，將積極與供應商配合，優化及加快採購流程與安裝效率，並盡可能縮短採購周期以達到目標產量。

中芯國際首席財務官高永崗表示，在外部環境相對穩定的前提下，公司全年銷售收入增長和毛利率目標上調約三成。因折舊攤薄，預計今年先進制程對公司整體毛利率的不利影響將下降到約5個百分點。

次季純利6.88億美元 按年增近4倍

集團次季純利錄得6.88億美元，按年增近4倍，每股普通股股份盈利則為9港仙，按年增2倍。資本開支為7.71億美元，較首季的5.34億美元增44%，按年減少43%。集團維持全年資本開支預測於43億美元不變。