長實持股8.28% ARA逾400億售予ESR

是次交易總作價約51.92億美元中，包括現金5.19億美元（約40.48億港元）、以每股27港元發行12.34億股ESR新股，約值42.86億美元（334.3億港元），發行價較周三收市價27.7元折讓2.5%；以及發行約值3.87億美元（30.19億港元）的可換股債券，可轉換成1.11億股ESR新股。ESR預料，交易將於今年第四季或明年首季完成，屆時ARA將成為ESR附屬公司，業績將併入財務報表。

根據公告，假設並無行使現金代價調整情况下，長實透過今次出售ARA股權，將可收取現金代價約3748.9萬美元、約7333.7萬股ESR股份，以及行使可供轉換成723.9萬股ESR股份的可換股債券。其他投資者方面，ESR將向日本三井住友收購其持有的ARA 10%權益，代價以每股27元發行1.18億股支付，連同另外發行股份交易，完成交易後，三井住友將持有ESR約2.05億股股份。