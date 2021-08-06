受惠房託估值收益 長實多賺三成

李澤鉅：伺機回購 持續提高派息

長實中期股息每股派0.41元，較去年同期增兩成。有外資行地產股分析員表示，長實業績大抵符合預期，並引述李澤鉅在分析員會議上稱，目前正留意很多收購交易，如無意外，他認為今年下半年長實業務表現繼續不俗。

長實上半年售樓收入147.89億元，按年減少逾兩成，當中更主要來自內地，本港僅佔約6.09億元。據長實在簡報上披露，集團現有約415.06億元售樓收益待入帳，其中香港佔306.9億元，當中近200億元預計可於今年入帳。

上半年售樓收入147.89億 跌逾兩成

基建及實用資產部門貢獻則僅次售樓，上半年稅前收益33.2億元，按年增長35.2%。收租部門稅前收益亦有28.94億元，按年跌8.7%。至於去年同期備受疫情影響的業務，如飛機租賃、英式酒吧業務Greene King都有改善，其中Greene King 雖然仍然虧損，但期內虧損已顯著收窄（見表）。

李澤鉅相信，待新冠肺炎疫情結束，酒吧、飛機租賃及酒店業務會反彈。當中英國Greene King 酒吧業務現有營運水平只較2019年略低10%，並有利可圖，比他預期佳。酒店部門的長租套房則不太受疫情影響，反之可跟隨地產市道而提升租值，集團會將旗下10%至15%酒店組合改建。飛機租賃業務盈利及現金流俱下跌，資產組合價值卻高於帳面價。

同時，李澤鉅又形容，香港寫字樓最壞時間已過，中環的寫字樓租金由高位回落，出租率見輕微回升。