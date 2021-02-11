長和靠「做刁」 半年EBITDA增18% 售部分歐洲鐵塔獲利253億 電訊業務貢獻增七成

明報記者 陳偉燊

長和在昨日公布業績前，股價收報56.4元，升0.09%。長和旗下電訊旗艦CK Hutchison Group Telecom（CKHGT），上半年原須就意大利電訊業務Wind Tre商譽減值154.72億元，以及匯兌調整35.14億元作對銷，但出售意大利及瑞典鐵塔業務所獲收益，剛好「完美對冲」。

集團表示，如撇除交易影響，CKHGT期內錄得EBITDA約158.36億元，按年增6.1%，佔集團整體EBITDA約32%。長和解釋，是次對Wind Tre作商譽減值，是考慮到意大利的5G業務帶動之增長及服務收益低於預期，及當地之競爭加劇所致。

分析：派息增長有驚喜

有外資行分析員表示，長和業績表現與預期相差不遠，但派息增長有驚喜，同時集團擬將出售歐洲鐵塔套現所得用於回購股份較受注意。他又表示，若然長和上半年沒有出售業務錄得的巨額盈利，估計集團未必會對Wind Tre商譽減值如此「大手筆」。翻查資料，長和上半年已出資4.65億元回購783.05萬股。

歐洲市場貢獻最大 佔整體59%

除電訊業務外，長和上半年度各類主要業務都有增長，並以港口及零售表現較佳，其中港口業務受惠於貿易增長，EBITDA按年增長26%。零售業務則在放寬限制封鎖等措施帶動下，EBITDA按年增長45%。至於集團持股15.71%、由赫斯基重組合併而成的Cenovus能源業務，上半年則扭虧為盈。

以地區劃分的話，歐洲市場繼續成為長和主要盈利來源，上半年EBITDA貢獻約291.87億元，佔整體比例達59%，至於香港EBITDA佔比則錄近年新高，上半年佔比約5%，貢獻約24.63億元。

集團主席李澤鉅表示，若無不可預見情况，長和應可繼續其現行增長步伐並預期於今年全年達至穩健表現。完成出售歐洲大部分鐵塔資產後，於6月底止集團之債務淨額對總資本淨額比率為19.9%，較去年底改善2.3個百分點。