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大灣區再生能源項目多 助穩定供電

【明報專訊】氣候變化影響人們日常生活，科學家憂慮全球暖化令冰川融化，釋放遠古病毒。因此，環球多國都訂下長線目標，要在未來數十年內減少碳排放，以達到2015年時《巴黎協定》規定的每年全球平均氣溫升幅控制在1.5℃內。事實上，中國在再生能源方面發展成熟，亦擁有優厚的天然資源，當中，大灣區集合了多項再生資源，相信未來會有很大發展空間，與此同時，又可從中發掘投資機會。與此同時，廣東加強電網建設，可減低停電風險。

明報記者 黃清瑤

大灣區集中了民用核能、海上風電、儲能、氫能、新能源汽車、光伏、天然氣利用等多項潔淨能源公司與技術。當中有多家海上風力發電公司，如明陽智能（滬：601615）於今年7月在廣東省陽江海域安裝全球首台抗颱風漂浮式機組，公司表示，此項新研發可抵抗最高17級颱風。與其他海上風力發電設備比較，該機組是漂浮式，毋須在海底打樁，一方面減低建設成本，一方面不會影響頻繁的海上航運交通。

區內用電量 17年料增50％

此外，早在去年11月，廣東能源集團於珠海金灣安裝首批共55台風力發電機，以及一座220千伏海上升壓站、一座陸上集控中心，預期裝備每年可節省22.58萬噸燃煤消耗，減少45.63萬噸二氧化碳排放量。

市場預期，在粵港澳大灣區持續開發下，至2035年，區內用電負荷將達到1.3億千瓦，較2018年增長近50%。有見及此，南方電網公司表示，未來會在珠三角投資1700多億元（人民幣‧下同）於大灣區的智能電網建設，同時提升電網防災能力。此外，公司又於今年初宣布，正加快推進廣東目標網架工程建設，包括新建、改造共25項電網重點工程，以確保相關區域平均停電時間最長不超過10分鐘。

至於太陽能發電方面，早於2018年年底，廣州地鐵與國內新能源集團於地鐵五號線「魚珠車輛段」興建5兆瓦光伏項目，項目每年平均發電量達到420萬千瓦，每年可替代1623.45噸煤炭消耗，及每年節省40萬元電費開支。事實上，大灣區是太陽能光伏產業發源地之一，擁有不少光伏原料公司，如深圳矽電半導體公司、深圳翔日太陽能板公司等。港人熟悉的信義光能（0968），亦於廣東省鶴山市有一座太陽能發電場。

氫能發電 2025年冀年產萬噸

上月中，廣州石化氫燃料電池供氫中心表示，自2020年12月起計，已在大灣區累積供應102.15噸高純氫，每日平均提供900公斤氫氣。氫能來自於2019年落成的佛山油氫合建站，以及廣東省內的4座油氫合建站。公司指出，今年內會興建及啟用3座油氫合建站，至2025年前再建設100座，有望將年產能將達至1萬噸。

由此可見，大灣區將會有出現更多再生能源的建設，如港人有意支持及看好發展，可考慮買入相關股票或債券，市場上亦有許多基金產品可供選擇。股票方面，除以上提及的明陽智能，另可選擇主力風電場的設計、開發、管理的龍源電力（0916）及主力發展海上及陸上風電、光伏發電的三峽能源（滬：600905）。

若希望作分散投資，可考慮交易所買賣基金（ETF），如可選擇Global X中國潔淨能源ETF（2809），該ETF主要持股包括有生產太陽能光伏原料的晶盛機電（深：300316）、陽光電源（深：300274）、中環股份（深：002129）等。該ETF於去年1月上市，去年升幅為82.8%；今年初至昨日（4日）則升32.1%。以昨天收市價計算，每手入場費為7640元。

新能源ETF入場費相宜

另外今年6月上市的南方東英中證太陽能產業ETF（3134）表現亦不俗。該ETF主要投資於太陽光伏的晶片、電池、電站、硅材料等企業，持股包括有隆基股份（滬：601012）、陽光電源、通威股份（滬：600438）等。該ETF上市價為7.95元，昨收報11.1元，約2個月升3.15元或39.62%。以昨天收市價計算，每手入場費為1110元，門檻不高。

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