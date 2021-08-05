匡湖居洋房3100萬沽 實呎逼3萬破頂

羅便臣花園大廈 實呎逾2萬雙破頂

逾60年樓齡的西半山羅便臣花園大廈亦錄雙破頂個案。中原高級分行經理何嘉業表示，羅便臣花園大廈中層D室，實用面積1578方呎，3房套間隔，以3300萬元易手，實呎20,913元，創屋苑成交價及呎價新高。原業主2000年以750萬元買入，帳面獲利2550萬元或約3.4倍。

二手豪宅市場亦不乏承接個案。土地註冊處顯示，懋德航運主席鄭承忠等人以高亞地產有限公司名義持有的西半山康苑高層E室，實用面積2873方呎，上月以6800萬元連兩個車位成交，實呎23,669元。另以400萬元售出另外兩車位予同一買家（即一單位連四車位），共涉7200萬元。

懋德航運6800萬沽西半山康苑

翻查資料後，發現該公司於去年底亦以6500萬元售出同廈同面積低一層單位，連兩個車位；兩宗個案合共涉及1.37億元。

御金‧國峯複式3年實蝕逾600萬

市場消息指鄰近港鐵柯士甸站御金‧國峯，5座頂層複式戶，實用面積1107方呎，3房間隔，連435方呎天台，以約2860萬元「賣殼」（即公司轉讓形式）沽出，實呎25,836元。原業主2018年以3438萬元公司轉讓形式購入，持貨約3年，帳面蝕約578萬元，連使費計料實蝕超過600萬元或17%。