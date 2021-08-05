經濟

香港地產

董建華家族唐英年入股永泰粉嶺住宅地

【明報專訊】上月初永泰地產（0369）「爆冷」以26.168億元、每方呎樓面地價9208元投得粉嶺粉錦公路與青山公路—古洞住宅官地後，該集團昨日公布，以3.9億元售出項目公司的15%，予全國政協副主席董建華的胞弟董建成、董建華3名子女董立筠、董立均及董立新，以及前政務司長唐英年。

3.9億購入地皮15%權益

據永泰最新宣布已訂立協議，Sunbeam Star Development Limited及Su Sih Developments Limited向永泰收購上述地皮分別10%及5%的股權及股東貸款，前者為董氏家族成員，後者由唐英年持有。收購後，永泰在項目所佔權益會降低至85%。

翻查資料，永泰先後多次與擁有物業投資經驗的城中富豪聯手合作發展物業，如今年初曾與董建成、銀娛（0027）副主席呂耀東及冠君產業信託（2778）成立合資公司，以2.55億英鎊（約27.96億港元）收購倫敦金融城的寫字樓Athene Place；另外，唐英年胞妹唐英敏亦曾經參與永泰位於屯門掃管笏項目OMA By The Sea。

永泰曾伙董建成等28億購倫敦物業

上述地皮毗鄰粉嶺高爾夫球會，地皮面積約4.74萬方呎，可建樓面約28.42萬方呎，地皮現時未被納入任何分區計劃大綱圖或發展審批地區圖等法定圖則內，但項目高度受地契條款限制，不可高於主水平基準130米，有關項目設計和規劃亦需獲得地政總署批准。

永泰上月以高於市場估值上限15%、每方呎樓面價9208元投得地皮，更較今年4月新地（0016）投得的同區古洞北新發展區第25區住宅地，每方呎樓面地價7184元高28%，成新界區每方呎樓面地價新高的官地。

此外，第一集團營業及市場部助理總經理郭照華表示，集團正透過不同渠道物色住宅發展的機會，現時集團只持有一個住宅項目待售，為南區淺水灣道72號洋房，實用面積逾1.8萬方呎，市值約22億元。

相關字詞﹕粉錦公路住宅地 董建華家族 唐英年 永泰地產

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