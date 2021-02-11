經濟

香港地產

柏傲莊III四買家 棄建期付款賠償料增

【明報專訊】新世界（0017）、港鐵（0066）大圍柏傲莊III早前因「部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求」而需拆卸重建，發展商亦提出賠償方案，而部分買家近日陸續更改付款方法，料可增加獲賠償金額。

參照早前發展商所公布的賠償方案，若單位以樓價1500萬元計，選用即供（180天付款）買家可獲賠償約115萬元，比建期買家的38萬元多出77萬元或逾兩倍。就成交紀錄冊所見，現時已有5名買家更改付款方法，除一名買家由420天付款改用180天付款外，其餘4名買家原本均採用建期付款，分別有兩名買家改用420天付款計劃及兩名買家改用180天付款計劃。不過，據市場人士表示，即使買家現階段更改付款方法，最終賠償方案仍以簽訂額外協議為準。

豪客付辣稅掃2伙21 BORRETT

另外，市場錄得多宗豪宅新盤成交，建滔（0148）沙田九肚麗坪路駿嶺薈35號洋房，日前以6030.2萬元售出，實用面積2754方呎，連花園1142方呎、天台1084方呎，4房雙套房間隔，附2個車位，實呎21,896元，新買家為發展商有關人士。

新地（0016）南昌站匯璽III皇鑽匯10樓B室，實用面積1640方呎，3房雙套房間隔，則以4874.9萬元售出，實呎29,725元。

此外，土地註冊處顯示，長實（1113）中半山波老道21 BORRETT ROAD豪宅項目上月售出的2伙，包括以2.085億元、實呎90,026元連2個車位售出的實用面積2316方呎22樓7室，以及1.815億元、實呎約83,679元售出的實用面積2169方呎22樓6室，登記買家均為YAN HONGYAN，2伙共3.9億元，並需付樓價15%辣稅，共涉5850萬元。

相關字詞﹕匯璽iii 駿嶺薈 柏傲莊III

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