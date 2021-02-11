Wetland Seasons Bay一期268呎起 天水圍面積最細 區內首設開放式戶

明報記者 林尚民 陳寶恩

新地繼去年先後推出Wetland Seasons Park一至三期後，最新推出毗鄰Wetland Seasons Park的Wetland Seasons Bay第一期，為該集團近4個月來首個推出的全新盤。項目昨日已上載樓書，由6座9至10層高住宅大樓及10幢6層高別墅組成，共提供1224伙。發展商將於今日開放示範單位予傳媒參觀，料短期內公布價單。Wetland Seasons Bay第一期戶型種類繁多，除Wetland Seasons Park已有的1房至4房單位外，更設有16伙開放式單位，為天水圍區內首次有新盤設有開放式戶，實用面積268至271方呎，其中5A座標準樓層B6室開放式戶，實用面積268方呎，為區內面積最細單位。而樓盤最大單位，則位於別墅地下部分，實用面積1158方呎，屬連花園特色戶。樓盤預計2022年6月落成，樓花期約10個月。

薈藍標準戶203呎起 細絕青衣

此外，薈藍昨日亦已上載樓書，提供320伙，全為開放式及1房細戶，樓盤一層20伙，設3部升降機，標準單位實用面積203至257方呎，而2樓連平台特色戶樓層，設12伙實用面積僅181方呎的開放式戶，全部連平台。項目昨首度開放示範單位予傳媒參觀，單位以18樓A09室作為藍本，開放式間隔，實用面積203方呎。標準戶樓底高達3.5米，由於單位樓底甚高，發展商採用「垂直」為設計概念，附有多個高身櫃予住戶放置物品。發展商更鮮有地運用閣樓設計示範單位，為善用浴室上方的空間，設計師在單位內打造閣樓，閣樓上方為寢區，放置一張雙人大牀，牀頭位置的下方為浴室；至於閣樓下方除了浴室外，另一端則設有梳化及餐桌區。

揚海批預售 最快本月登場

另方面，嘉里（0683）香港區總經理湯耀宗表示，集團與信置（0083）及港鐵合作的黃竹坑港島南岸2期揚海已獲批預售，展銷廳及示範單位亦已接近完成，最快本月登場。揚海由兩座住宅大樓組成，合共提供600個住宅單位，樓盤主打2房及3房單位，亦設有小量1房及4房設計，另設29個特色戶。