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經濟
2021年8月5日星期四
技術取勝
投資策略
疫情擴散 大行降中國GDP預測 澳門收緊內地旅客限制 賀一誠：會調整全年賭收目標
澳門立法會評《刑法》：貴賓廳難維持現有模式
港PMI錄51.3連續6個月維持擴張
新華社發文批評電子煙行業
理柏：上月強積金平均回報跌2.2%
投資恒大未變現虧41億 華置預警上半年盈轉虧
日媒：舜宇納入新iPhone供應商 股價飈一成破頂 多家內地企業入選
上半年蝕4.52億 大酒店虧損大幅收窄
奈雪的茶北京兩店停業
TOM半年虧損收窄至6183萬
長建中期純利增5％ 營運現金流新高 電能多賺11% 兩者股息均微增
調查：七成高收入居港內地人月花2萬購物
匯立銀行開業1年客戶增至13萬 總存款額逾20億
首創鉅大中期虧損 收窄82%
理文造紙中期多賺45%
天星銀行中小企貸款展新沙盒測試
美證交擬兩招監管虛擬貨幣 循抵押借貸穩定幣着墨 稱出手要趁早
美上月新職增33萬 遠遜預期
涉國安風險 英國擬否決英偉達購Arm
張兆聰：半導體股轉強 中芯華虹可追落後
技術取勝：比亞迪電子中線望45元
哪吒汽車高層借吳亦凡過橋反被炒
劉思明：汽車零件股起動 耐世特或爆升
周顯：滴滴私有化 錢從何來？
湯文亮：現在是否應該沽收租股？
Wetland Seasons Bay一期268呎起 天水圍面積最細 區內首設開放式戶
柏傲莊III四買家 棄建期付款賠償料增
董建華家族唐英年入股永泰粉嶺住宅地
匡湖居洋房3100萬沽 實呎逼3萬破頂
九龍城龍崗道舖3100萬沽 44年升逾76倍
大灣區再生能源項目多 助穩定供電
灣區須知：大灣區耗能佔全國12% 生態環保「至關重要」
富康盛歐沚軒：內房購港舊樓重建 大勢所趨
回歸前樓市暢旺 發展商自行賣樓不靠代理
技術取勝：比亞迪電子中線望45元
【明報專訊】海螺創業30元有支持（圖）
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