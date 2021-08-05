涉國安風險 英國擬否決英偉達購Arm

【明報專訊】據彭博引述消息人士透露，英國當局以潛在國家安全風險為理，拒絕批准美國半導體公司英偉達（Nvidia，NVDA）收購半導體設計公司Arm，並對是次收購進行深入審查。英偉達發言人則在一份聲明中表示，將繼續配合英國政府的監管程序，又指期待當局的提問，並預計將解決他們可能遇到的任何問題。英國文化大臣道頓（Oliver Dowden）於今年4月要求英國競爭局和市場管理局，準備一份有關英偉達收購Arm的交易可被視為反競爭的報告，並且彙整第三方提出的任何跟國安相關的議題。知情人士指出，這份評估報告於7月底呈交，內容包含「國安疑慮」，而英國政府目前傾向否決這項併購案。據悉，當局尚未作出最終決定，仍可能在某些條件下批准交易，這亦要取決於英國競爭局的進一步審查。