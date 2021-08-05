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美上月新職增33萬 遠遜預期

【明報專訊】俗稱「小非農」的美國ADP私人企業職位在7月僅增33萬個，遠低於市場早前預期增加69.5萬個，觸發美股昨晚低開。道指周三早段跌0.54%，標指跌0.31%，納指升0.04%。美國散戶股票交易平台Robinhood（美：HOOD）股價，繼周二升破38美元招股價而收報46.8美元後，周三再展升勢，最高見85美元，升81.6%，本港時間昨晚10時半，仍升33%，報62.31美元。紐約期油受就業數據不理想打擊，每桶報69.14美元，跌2.01%；倫敦布蘭特期油每桶報71.3美元，跌1.53%。

Robinhood飈八成

美國人力資源服務機構ADP公布，7月職位增長最多來自休閒及款待行業，增加13.9萬個職位，教育及健康服務增加6.4萬個職位，而專業及商業服務則增加5.4萬個職位。ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，勞動力市場復蘇繼續呈現不均衡的進展，7月就業數據顯示，就業增長較第二季度明顯放緩，休閒及款待業連續第5個月成增長最快行業，復蘇放緩影響了各種規模的公司，招聘瓶頸續阻礙更強勁的增長，特別是考慮到變種新冠病毒的擔憂，但這些障礙應會在未來數月內消退。

非製造業指數 創歷史新高

美國供應管理協會（ISM）公布，7月非製造業指數為64.1，優於市場預測60.5，且創下1997年有數據統計以來歷史最高，7月非製造業當中的商業活動、新訂單、就業等分項數字都錄得按月改善。ISM非製造業商業調查委員會主席Anthony Nieves表示，就業指數反映經濟增長，儘管勞動力資源受限仍是問題。他又指出，原材料短缺、通脹及物流情况續對供應的連續性產生負面影響。

（綜合報道）

[國際金融]

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