美上月新職增33萬 遠遜預期

Robinhood飈八成

美國人力資源服務機構ADP公布，7月職位增長最多來自休閒及款待行業，增加13.9萬個職位，教育及健康服務增加6.4萬個職位，而專業及商業服務則增加5.4萬個職位。ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，勞動力市場復蘇繼續呈現不均衡的進展，7月就業數據顯示，就業增長較第二季度明顯放緩，休閒及款待業連續第5個月成增長最快行業，復蘇放緩影響了各種規模的公司，招聘瓶頸續阻礙更強勁的增長，特別是考慮到變種新冠病毒的擔憂，但這些障礙應會在未來數月內消退。

非製造業指數 創歷史新高

美國供應管理協會（ISM）公布，7月非製造業指數為64.1，優於市場預測60.5，且創下1997年有數據統計以來歷史最高，7月非製造業當中的商業活動、新訂單、就業等分項數字都錄得按月改善。ISM非製造業商業調查委員會主席Anthony Nieves表示，就業指數反映經濟增長，儘管勞動力資源受限仍是問題。他又指出，原材料短缺、通脹及物流情况續對供應的連續性產生負面影響。

（綜合報道）

[國際金融]