美證交擬兩招監管虛擬貨幣 循抵押借貸穩定幣着墨 稱出手要趁早

蓋斯勒指出，虛擬資產充斥着「詐欺、詐騙和濫用」行為，雖然自己對虛幣和區塊鏈技術持中立態度，惟他重申投資者需要更多保護，所以需要國會擴大授權予SEC，以防止虛幣交易、產品和平台陷入監管漏洞。根據分析公司CipherTrace資料，今年1月至4月間，區塊鏈上的金融（DeFi）產品欺詐使投資者損失8340萬美元（約6.5億港元）。

另蓋斯勒指出，於過去12個月間，投資者已向DeFi產品投放數百億美元作抵押放貸，主要因為虛擬資產的收益率，遠高於美元的利率所能創造。根據數據提供商DeBank最新資料，作為DeFi項目抵押的資產，已由一年前的約30億美元，急升至850億美元。

今年首4月 DeFi產品騙案涉6.5億元

除此以外，蓋斯勒也着墨於穩定幣，他認為穩定幣同樣涉及《投資公司法》等證券法規，需要置於有關當局的管轄範圍之內。他續指，交易者普遍透過穩定幣與不同種類的虛幣作兌換。今年7月，在虛幣交易平台上，有近七成半的交易涉及穩定幣與另一隻虛幣。若任由穩定幣坐大，或會使傳統貨幣政策前功盡廢。根據研究公司the Block數據，市場現流通的穩定幣規模達1130億美元，其中與美元掛鈎的Tether佔了其中一半。

事實上，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）上月才敦促當地金融監管機構，加快研究新規則，以監管對與美元掛鈎的穩定幣（stablecoin），她更覺得欠缺監管的穩定幣是「無掩雞籠」。有關當局在「總統金融市場工作小組」會議後發聲明指出，小組預計將在未來幾個月內提出建議，以確保美國會有一個適當的監管框架。近期不少人質疑穩定幣背後是否有足夠的法定貨幣作支撐，當持有人要兌回法定貨幣時，發行機構能否承兌。

比特幣反升3.5％

蓋斯勒的發言對虛幣價格未有太大影響，根據交易平台Coinsdesk報價，截至今早零時，比特幣（Bitcoin）報39,352美元，24小時升約3.5%；以太幣（ETH）報2701美元，24小時升約8.3%；瑞波幣（XRP）報0.7298美元，24小時升約2.8%。

（綜合報道）

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