天星銀行中小企貸款展新沙盒測試

首24月還息不還本

今階段的貸款沙盒測試，客戶可自行選擇3至5年還款期，成功批核之貸款申請，首24個月只須償還貸款利息，毋須償還本金。此外，貸款額最高可相等於舊有貸款額兩倍，客戶可同時提取額外現金。包括提取額外現金部分，貸款額度上限為600萬元。

該行又稱，試業期間設首3個月貸款利息回贈，客戶準時繳付首3個月還款並符合相關條款，可於第4個月獲首3個月已付利息的全數回贈。

另外，客戶可同時享有與貸款年利率掛鈎的活期存款利率，上限為貸款餘額之25%。

申請過程毋須見面

客戶於申請過程毋須見面，但於貸款成功獲批後會安排一次會面確認貸款詳情。貸款批核最快於3個工作天內可完成，不用收取手續費。

至於該行今年五月正式宣布中小企銀行服務進入金融科技監管沙盒測試，提供100個名額，截至7月31日，登記數量已超過240個。