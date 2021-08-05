理文造紙中期多賺45%

期內，集團中期的分銷及銷售費用為5.04億元，按年升63.6%，佔收入約3.3%，較2020年中期的2.8%上升。日常及行政費用為7.24億元，按年升44.2%，佔收入約4.8%，較2020年中期的4.5%提升，因拓展東南亞市場所致。

集團截至今年6月底的總銷售量為308萬噸，產品平均每噸淨利潤為650元。核心的包裝紙業務中期收入為129.79億元，按年升43.9%，分部盈利為22.08億元，按年升55.9%；衛生紙業務中期收入為20.15億元，按年微跌1.6%，分部盈利為2.29億元，按年跌14.2%。

集團指出，隨着內地和海外的網購愈來愈盛行，市場對高質量包裝紙需求亦日益增加，加上限塑令，有利包裝紙業務。集團將積極在東南亞地區拓展再生紙漿業務以替代進口廢紙，增強原材料配置，確保生產成本優勢。

同時，馬來西亞廠房的第二台造紙機已於今年4月份投入生產，年產能35萬噸。集團亦於期內於柬埔寨投資而進一步拓展當地製造紙業務。