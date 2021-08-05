匯立銀行開業1年客戶增至13萬 總存款額逾20億

盼年底前推財富功能 可買基金

李家達表示，目前該行73%客戶低於40歲，而整體客戶平均月入2.5萬元，高於港人每月工資中位數。他指這給予該行信心，相信下半年該行續推出的服務包括財富方面，能把握到很大機會。他又稱，該行早前與安聯投資達成戰略合作，共同構建理財產品，產品結合安聯投資專業、該行的科技應用，他期望年底推出諮詢服務，以協助大眾達成財務目標，而相關產品正全力發展，相關牌照亦正申請。

料年底前客戶增至20萬

目前「GoFlexi」批核貸款金額方面，李家達未有透露，但指銀行業界一般就個人貸款的金額批核比率，是申請金額的約三成至五成，現時產品推出不久，該行不特別催谷貸存比率，認為貸存比率會自然增長，反而會集中於業務發展，但下半年冀優化「GoFlexi」，盼年底貸款申請金額對比目前會有8至10倍增長。另外，他說該行員工現有約250人，冀年底員工有15%至20%增長。