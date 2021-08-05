經濟

匯立銀行開業1年客戶增至13萬 總存款額逾20億

【明報專訊】虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）上月底開業一周年，行政總裁李家達昨日表示，該行客戶增至約13萬人，銀行總存款金額於6月底超越20億元，推出兩個多月的個人貸款產品「GoFlexi」申請金額累計近7億元，他有信心客戶人數年底前達20萬人目標，亦表示有望在年底推出財富功能，屆時用戶可買基金。

盼年底前推財富功能 可買基金

李家達表示，目前該行73%客戶低於40歲，而整體客戶平均月入2.5萬元，高於港人每月工資中位數。他指這給予該行信心，相信下半年該行續推出的服務包括財富方面，能把握到很大機會。他又稱，該行早前與安聯投資達成戰略合作，共同構建理財產品，產品結合安聯投資專業、該行的科技應用，他期望年底推出諮詢服務，以協助大眾達成財務目標，而相關產品正全力發展，相關牌照亦正申請。

料年底前客戶增至20萬

目前「GoFlexi」批核貸款金額方面，李家達未有透露，但指銀行業界一般就個人貸款的金額批核比率，是申請金額的約三成至五成，現時產品推出不久，該行不特別催谷貸存比率，認為貸存比率會自然增長，反而會集中於業務發展，但下半年冀優化「GoFlexi」，盼年底貸款申請金額對比目前會有8至10倍增長。另外，他說該行員工現有約250人，冀年底員工有15%至20%增長。

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