調查：七成高收入居港內地人月花2萬購物

調查訪問550位居港內地人，當中38%年薪逾150萬元被界定為高收入人士。雖有九成人已在港生活10年或以上，但不論是接收財經或消費資訊，他們仍以內地平台為主要接收資料來源，影響加最大的消費平台包括愛奇藝、嗶哩嗶哩、騰訊視頻等，最常接收財經新聞平台為微信及新浪新聞等。投資方面，他們首選投資基金，次為保險，一般大眾首為股票及債劵，呂香凝解釋，當中不少於金融行業工作，買賣股票受限，因此只能選擇基金。

靠內地平台接收財經或消費資訊

呂香凝建議，以人工智能鎖定目標受眾可提高營銷表現兩成至三成。現今資訊量龐大，消費者從不同渠道接收資訊，接收點複雜和分散，使商戶更難接觸客戶。

若以個人化數據分析消費者行為，如以搜索引擎數據、Wi-Fi訊號作場境定向，接觸潛在客戶，可做到「數據變現」，帶來可觀收入。

KOC參與度互動性較高 更具說服力

社交媒體流行下，關鍵意見領袖（KOL）在廣告市場已佔一席，關鍵意見消費者（KOC）亦逐漸冒起。KOC發布產品貼文，並與接收者直接互動以達至內容營銷，她認為，KOC的參與度和互動性較高，對消費者更具說服力。