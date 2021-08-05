經濟

調查：七成高收入居港內地人月花2萬購物

【明報專訊】近日政府統計處公布零售業總銷貨值連升5個月，但由於邊境仍未開通，香港經濟主要仍靠本地消費者，於全港總人口約130萬的居港內地人亦為動力之一。據市場策略公司EternityX調查，逾七成居港內地高收入人士每月花費逾2萬購買奢侈品及美妝品。EternityX創辦人兼行政總裁呂香凝表示，使用大數據分析有助把握居港內地人的市場商機。

調查訪問550位居港內地人，當中38%年薪逾150萬元被界定為高收入人士。雖有九成人已在港生活10年或以上，但不論是接收財經或消費資訊，他們仍以內地平台為主要接收資料來源，影響加最大的消費平台包括愛奇藝、嗶哩嗶哩、騰訊視頻等，最常接收財經新聞平台為微信及新浪新聞等。投資方面，他們首選投資基金，次為保險，一般大眾首為股票及債劵，呂香凝解釋，當中不少於金融行業工作，買賣股票受限，因此只能選擇基金。

靠內地平台接收財經或消費資訊

呂香凝建議，以人工智能鎖定目標受眾可提高營銷表現兩成至三成。現今資訊量龐大，消費者從不同渠道接收資訊，接收點複雜和分散，使商戶更難接觸客戶。

若以個人化數據分析消費者行為，如以搜索引擎數據、Wi-Fi訊號作場境定向，接觸潛在客戶，可做到「數據變現」，帶來可觀收入。

KOC參與度互動性較高 更具說服力

社交媒體流行下，關鍵意見領袖（KOL）在廣告市場已佔一席，關鍵意見消費者（KOC）亦逐漸冒起。KOC發布產品貼文，並與接收者直接互動以達至內容營銷，她認為，KOC的參與度和互動性較高，對消費者更具說服力。

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