經濟

長建中期純利增5％ 營運現金流新高 電能多賺11% 兩者股息均微增

【明報專訊】長江基建（1038）昨日公布截至6月底止中期業績，期內純利達30.11億元，按年增長5.28%，若撇除英國提升企業稅致當地業務需要預作遞延稅支出的影響，調整後之純利則上升13%。該集團期內營運的現金流為43.6億元，按年增長29%，為歷史新高。建議每股派中期息0.69元，按年升1.47%。長建旗下的電能（0006）純利亦升11%，每股派息同樣微增。

明報記者 陳偉燊

長建指出，今年3月份贖回年息5.875厘的12億美元永續債券等，到6月中期業績時手持現金在過去半年減少39.67%至81.31億元。相較半年前尚有流動資產淨值44.64億元，今年上半年度變成流動負債淨值93.99億元。不過連同6月及7月先後發行兩批3億美元面額永續債券，年利率低至4.2厘及4厘，料可節省利息支出。淨負債比率為19%，在過去半年增加5.9個百分點。

預提遞延稅支出 長建英業務盈利挫

長建的盈利近年向來以英國業務主導，今年上半年轉由澳洲代之，貢獻盈利9.19億元。旗下電能的盈利亦達9.02億元，按年增加11%。反而英國業務因應要當地提高企業稅率6個百分點到25%，要預提遞延稅支出，致盈利按年大跌44.22%至5.26億元。英國業務攤佔的遞延稅支出及負債為18.13億元，較去年底的13.94億元，增加4.19億元。

主席李澤鉅：擺脫疫情 新機遇湧現

主席李澤鉅表示，當市場逐漸擺脫疫情困擾之際，新機遇可望湧現，公司憑藉穩健資產負債表，已處於有利位置把握新收購機遇，更可伙拍同系長江實業（1113）及電能進一步強化策略性優勢。當參與新項目競投時，不會抱有志在必得心態。

電能現金銀行存款降至33.28億

電能方面上半年純利按年增長11%，達25.09億元。每股派中期息0.78元，按年增加1.29%。手持現金及銀行存款降至33.28億元，在過去半年減少38.68%，並由去年底的淨持現金轉為今年上半年度的淨負債2.74億元，但是維持淨流動資產輕微正數1.45億元，負債比率為0.3%。

期內英國業務佔電能的盈利最大項，提供11.22億元溢利，按年增長33.25%；澳洲業務帶來6.3億元溢利，按年跌4.98%；港燈（2638）則提供2.94億元溢利，按年增長8.49%。主席霍建寧表示，今年餘下時間，其中一個優先事項是為英國UKPN的2023年規管重設作準備，同時會專注物色符合其嚴格準則的投資機會。

相關字詞﹕港燈 長江實業 霍建寧 李澤鉅 電能實業 長江基建

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