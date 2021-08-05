上半年蝕4.52億 大酒店虧損大幅收窄

大酒店昨日收報7.3元，升1.67%。集團指出，今年上半年收入按年仍跌5%至12.64億元；而EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）則為600萬元，按年扭虧為盈。物業重估赤字淨額7700萬元，較去年同期蝕3.65億元大幅收窄。

半島次季平均房租升24.3%

次季業績方面，香港半島酒店季內平均可出租客房收入為937元，較第一季的791元升18.5%。平均房租亦達3283元，按季升24.3%，並屬自去年初首季、即本港爆發新冠疫情以來單季最高，但仍較2019年疫情前水平低至少三成。至於期內相關客房出租率為29%，按季下跌1個百分點。

美國及歐洲等地第二季平均可出租客房收入為2215元，比首季1066元彈升1.08倍；平均房租則錄5737元，按季升近兩成，並與2019年疫情前水平相若。出租率方面，相關地區季內錄39%，按季增17個百分點。

大部分收入來自香港市場

集團表示，旗下多項營運業務繼續受新冠疫情影響，今年上半年仍為最艱難的時期，期內大部分收入來自香港本地市場；展望前景，儘管變異病毒的個案持續上升，但從業務水平出現大幅反彈的中國內地及美國來看，集團在一定程度上仍可保持樂觀。