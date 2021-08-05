日媒：舜宇納入新iPhone供應商 股價飈一成破頂 多家內地企業入選

3％生產交立訊 影響鴻海等訂單

報道引述消息人士稱，蘋果將3％的iPhone 13系列生產交給立訊負責，並由本月開始生產。在以往，蘋果供應鏈新手通常會以生產舊款iPhone開始，因此今次對於從未獨立生產過iPhone的立訊而言屬「重大突破」，該舉措亦會影響競爭對手、台灣供應商鴻海（富士康）與和碩的訂單。消息人士又指出，立訊去年收購兩間公司，將為生產iPhone 13提供關鍵零部件，分別是韓國相機模組製造商Cowell和台灣金屬框架製造商鎧勝（Casetek）。蘋果早前表示，計劃生產約9000萬部至9500萬部iPhone 13。

舜宇亦是首次進入蘋果供應鏈，作為目前中國最大的智能手機相機鏡頭製造商，報道指舜宇主要為iPhone 13提供後置攝像鏡頭和相機的模組，雖然其供應佔比份額仍屬低水平，但消息已帶動舜宇股價全日高走，收報251.8元，升9.96％破頂，成交額20.93億元。

分析：採購同時考慮成本及地緣政治

其他兩家為藍思科技（深：300433）和京東方（深：000725），藍思此前只為iPhone供應玻璃蓋板，今年將首次提供金屬外殼，主要因藍思去年收購一間金屬外殼工廠，藍思昨升5.7％。知情人士又稱，京東方若本季能獲得蘋果的批准，最快下季就會為iPhone 13系列供應高階OLED（有機發光二極體）顯示屏。京東方去年加入iPhone供應鏈，主要為舊款iPhone供應OLED顯示屏。京東方昨升0.34％。

報道引述市場分析師預計，未來幾年在面對地緣政治不確定性的同時，蘋果亦需要實施採購多元化和管理成本政策，這為中國供應商提供機會，擴大其供應鏈份額，並對蘋果現有供應商造成壓力。

明報記者 陳麗歡