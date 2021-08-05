投資恒大未變現虧41億 華置預警上半年盈轉虧

集團發出的盈警顯示，預期今年上半年雖然虧損少於4000萬元，但2020年中期的綜合溢利為7.86億元。今年上半年收入亦顯著下跌58%至68%，而2020年中期收入19.65億元。

來自恒大股息收入大減至1.57億

集團指，導致盈轉虧及收入顯著下跌的原因是收入及溢利的減少來自於上市及非上市股本投資之股息收入。期內集團錄得來自中國恒大的股息收入約1.57億元，並計入收入內，而2020年中期相關股息收入13.57億元。股息收益大減主要因中國恒大股東應佔溢利及其派息率均減少所致。

同時，亦由於中期的其他收入減少，當中來自就英國投資物業向租戶收取之拆卸費用屬較少數，2020年中期的退租補償及拆卸費用合共2.5億元，主要來自英國投資物業之一位主要租戶於2020年上半年退回其租賃而收取之金額並為一次過項目。

以及投資物業之公平值變動虧損減少，集團就投資物業於今年上半年進行重估，較2020年底相比，錄得之公平值變動虧損約1.23億元，公平值變動為非現金項目，對集團之現金流量並無構成影響。

華置昨股價升2%，收報3.06元；中國恒大升4.21%，收報5.44元。