經濟

理柏：上月強積金平均回報跌2.2%

【明報專訊】7月中港股市大跌，強積金亦受影響。據理柏（Lipper）公布今年7月強積金（MPF）數據，期內MPF平均回報跌2.2%，為今年以來最差表現的一個月。港股基金及中國股票基金更分別大跌逾9%和12%，令首7個月累計表現由正轉負。

積金局亦罕有發稿稱，強積金為長達三四十年的長線投資，提醒成員毋須擔心短期波動，切忌試圖捕捉市况。各類別中，港股及中國股票基金普遍跌幅較大，分別跌9.83%和12.43%，當中「恒生中國企業指數基金」、「東亞中國追蹤指數基金」、匯豐與恒生的「中國股票基金」等均單月大跌12%；而「東亞香港股票基金」、「中銀保誠中證香港100指數基金」均跌逾11%。此外，大中華及亞太區（除日本）股票基金跌幅同樣明顯，分別9.47%和6.36%。

醫療保健股票基金平均回報2.84%最高，連續第二個月成為表現最佳MPF資產類別；美股及歐股基金緊隨其後，平均回報分別有2.39%和1.83%。404隻基金之中，單月回報率最高的頭10位，有六隻追蹤美國股票。其中「宏利MPF歐洲股票基金」，以及萬全提供的「美國股票基金」表現最佳，上月分別升5.42%及2.95%。

中港股票基金普遍跌幅較大

積金評級有限公司指出，港股及中國股票基金在7月份，錄得自2018年10月以來最大的單月投資虧損，令今年的投資收益全部報銷，並且是導致每名成員平均損失約8400元的最大因素。該公司提到，今年首7個月，香港與中國股票基金，及美股和歐股基金的表現差距相當大，突顯了分散投資的重要性。

上 / 下一篇新聞

疫情擴散 大行降中國GDP預測 澳門收緊內地旅客限制 賀一誠：會調整全年賭收目標
疫情擴散 大行降中國GDP預測 澳門收緊內地旅客限制 賀一誠：會調整全年賭收目標
澳門立法會評《刑法》：貴賓廳難維持現有模式
澳門立法會評《刑法》：貴賓廳難維持現有模式
港PMI錄51.3連續6個月維持擴張
港PMI錄51.3連續6個月維持擴張
新華社發文批評電子煙行業
新華社發文批評電子煙行業
投資恒大未變現虧41億 華置預警上半年盈轉虧
投資恒大未變現虧41億 華置預警上半年盈轉虧
日媒：舜宇納入新iPhone供應商 股價飈一成破頂 多家內地企業入選
日媒：舜宇納入新iPhone供應商 股價飈一成破頂 多家內地企業入選
上半年蝕4.52億 大酒店虧損大幅收窄
上半年蝕4.52億 大酒店虧損大幅收窄
奈雪的茶北京兩店停業
奈雪的茶北京兩店停業
TOM半年虧損收窄至6183萬
TOM半年虧損收窄至6183萬
長建中期純利增5％ 營運現金流新高 電能多賺11% 兩者股息均微增
長建中期純利增5％ 營運現金流新高 電能多賺11% 兩者股息均微增
調查：七成高收入居港內地人月花2萬購物
調查：七成高收入居港內地人月花2萬購物
匯立銀行開業1年客戶增至13萬 總存款額逾20億
匯立銀行開業1年客戶增至13萬 總存款額逾20億
首創鉅大中期虧損 收窄82%
首創鉅大中期虧損 收窄82%
理文造紙中期多賺45%
理文造紙中期多賺45%
天星銀行中小企貸款展新沙盒測試
天星銀行中小企貸款展新沙盒測試
美證交擬兩招監管虛擬貨幣 循抵押借貸穩定幣着墨 稱出手要趁早
美證交擬兩招監管虛擬貨幣 循抵押借貸穩定幣着墨 稱出手要趁早
美上月新職增33萬 遠遜預期
美上月新職增33萬 遠遜預期
涉國安風險 英國擬否決英偉達購Arm
涉國安風險 英國擬否決英偉達購Arm
張兆聰：半導體股轉強 中芯華虹可追落後
張兆聰：半導體股轉強 中芯華虹可追落後
技術取勝：比亞迪電子中線望45元
技術取勝：比亞迪電子中線望45元
哪吒汽車高層借吳亦凡過橋反被炒
哪吒汽車高層借吳亦凡過橋反被炒
劉思明：汽車零件股起動 耐世特或爆升
劉思明：汽車零件股起動 耐世特或爆升
周顯：滴滴私有化 錢從何來？
周顯：滴滴私有化 錢從何來？
湯文亮：現在是否應該沽收租股？
湯文亮：現在是否應該沽收租股？
Wetland Seasons Bay一期268呎起 天水圍面積最細 區內首設開放式戶
Wetland Seasons Bay一期268呎起 天水圍面積最細 區內首設開放式戶
柏傲莊III四買家 棄建期付款賠償料增
柏傲莊III四買家 棄建期付款賠償料增
董建華家族唐英年入股永泰粉嶺住宅地
董建華家族唐英年入股永泰粉嶺住宅地
匡湖居洋房3100萬沽 實呎逼3萬破頂
匡湖居洋房3100萬沽 實呎逼3萬破頂
九龍城龍崗道舖3100萬沽 44年升逾76倍
九龍城龍崗道舖3100萬沽 44年升逾76倍
大灣區再生能源項目多 助穩定供電
大灣區再生能源項目多 助穩定供電
灣區須知：大灣區耗能佔全國12% 生態環保「至關重要」
灣區須知：大灣區耗能佔全國12% 生態環保「至關重要」
富康盛歐沚軒：內房購港舊樓重建 大勢所趨
富康盛歐沚軒：內房購港舊樓重建 大勢所趨
回歸前樓市暢旺 發展商自行賣樓不靠代理
回歸前樓市暢旺 發展商自行賣樓不靠代理