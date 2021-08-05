理柏：上月強積金平均回報跌2.2%

積金局亦罕有發稿稱，強積金為長達三四十年的長線投資，提醒成員毋須擔心短期波動，切忌試圖捕捉市况。各類別中，港股及中國股票基金普遍跌幅較大，分別跌9.83%和12.43%，當中「恒生中國企業指數基金」、「東亞中國追蹤指數基金」、匯豐與恒生的「中國股票基金」等均單月大跌12%；而「東亞香港股票基金」、「中銀保誠中證香港100指數基金」均跌逾11%。此外，大中華及亞太區（除日本）股票基金跌幅同樣明顯，分別9.47%和6.36%。

醫療保健股票基金平均回報2.84%最高，連續第二個月成為表現最佳MPF資產類別；美股及歐股基金緊隨其後，平均回報分別有2.39%和1.83%。404隻基金之中，單月回報率最高的頭10位，有六隻追蹤美國股票。其中「宏利MPF歐洲股票基金」，以及萬全提供的「美國股票基金」表現最佳，上月分別升5.42%及2.95%。

中港股票基金普遍跌幅較大

積金評級有限公司指出，港股及中國股票基金在7月份，錄得自2018年10月以來最大的單月投資虧損，令今年的投資收益全部報銷，並且是導致每名成員平均損失約8400元的最大因素。該公司提到，今年首7個月，香港與中國股票基金，及美股和歐股基金的表現差距相當大，突顯了分散投資的重要性。