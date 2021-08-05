新華社發文批評電子煙行業

文章指出，雖然國家已明文規定各類市場主體不得向未成年人出售電子煙，但部分裹着「絢爛外衣」電子煙依舊在向未成年人群體滲透。報道引述天津市律師協會未成年人保護專業委員會主任付佳說，應進一步加大對向未成年人銷售電子煙的打擊力度。

指荼毒青少年 霧芯科技升勢受遏

內地電子煙企業霧芯科技（美︰RLX）昨日盤前一度升逾10%，因受惠旗下悅刻品牌成功申報國內首個電子煙臨牀試驗。但新華社文章一出後，昨晚開市早段升幅僅1%。

日前遭官媒狠批的騰訊旗下手遊《王者榮耀》，加大未成年人的保護力度，即日開始生效，《王者榮耀》已向用戶發布系統升級公告。《人民日報》海外版昨天再評未成年人網絡保護不僅是「防沉迷」，新型互聯網應用導致的新問題，使未成年人網絡保護迫在眉睫，需多方努力。

北水重新買入騰訊 體育用品股升

剛吃過「驚風散」的騰訊，昨天獲北水重新買入，錄得淨流入25.3億元，為全日淨買最多個股，帶動騰訊股價昨升2.4%，收報456.8元。而吉利汽車（0175）是全日淨流入第二多，錄得淨買入14.57億元，刺激股價升逾半成，收報28.2元。

北水亦結束連續12個交易日錄得淨流出的趨勢，昨天錄得淨流入25.01億元，為近一個月最多。港股方面，恒指昨早曾升逾400點，全日收報26,426點，升231點或0.9%。國指升98點或1.1%，報9419點；科指收報6859點，升2.4%。

國務院日前呼籲全民健身，刺激體育用品股昨天急升。特步 （1368）股價漲12.2%至12.7元，李寧 （2331）升5.7%至90.75元，安踏 （2020）及361度 （1361）分別升4.7%及3.3%。