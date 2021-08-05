經濟

新華社發文批評電子煙行業

【明報專訊】內地官媒全方位向不同行業發炮，繼日前抨擊騰訊（0700）為首的網絡遊戲荼毒青少年後，昨晚輪到新華社發文指出，要警惕電子煙流向未成年人。

文章指出，雖然國家已明文規定各類市場主體不得向未成年人出售電子煙，但部分裹着「絢爛外衣」電子煙依舊在向未成年人群體滲透。報道引述天津市律師協會未成年人保護專業委員會主任付佳說，應進一步加大對向未成年人銷售電子煙的打擊力度。

指荼毒青少年 霧芯科技升勢受遏

內地電子煙企業霧芯科技（美︰RLX）昨日盤前一度升逾10%，因受惠旗下悅刻品牌成功申報國內首個電子煙臨牀試驗。但新華社文章一出後，昨晚開市早段升幅僅1%。

日前遭官媒狠批的騰訊旗下手遊《王者榮耀》，加大未成年人的保護力度，即日開始生效，《王者榮耀》已向用戶發布系統升級公告。《人民日報》海外版昨天再評未成年人網絡保護不僅是「防沉迷」，新型互聯網應用導致的新問題，使未成年人網絡保護迫在眉睫，需多方努力。

北水重新買入騰訊 體育用品股升

剛吃過「驚風散」的騰訊，昨天獲北水重新買入，錄得淨流入25.3億元，為全日淨買最多個股，帶動騰訊股價昨升2.4%，收報456.8元。而吉利汽車（0175）是全日淨流入第二多，錄得淨買入14.57億元，刺激股價升逾半成，收報28.2元。

北水亦結束連續12個交易日錄得淨流出的趨勢，昨天錄得淨流入25.01億元，為近一個月最多。港股方面，恒指昨早曾升逾400點，全日收報26,426點，升231點或0.9%。國指升98點或1.1%，報9419點；科指收報6859點，升2.4%。

國務院日前呼籲全民健身，刺激體育用品股昨天急升。特步 （1368）股價漲12.2%至12.7元，李寧 （2331）升5.7%至90.75元，安踏 （2020）及361度 （1361）分別升4.7%及3.3%。

上 / 下一篇新聞

疫情擴散 大行降中國GDP預測 澳門收緊內地旅客限制 賀一誠：會調整全年賭收目標
疫情擴散 大行降中國GDP預測 澳門收緊內地旅客限制 賀一誠：會調整全年賭收目標
澳門立法會評《刑法》：貴賓廳難維持現有模式
澳門立法會評《刑法》：貴賓廳難維持現有模式
港PMI錄51.3連續6個月維持擴張
港PMI錄51.3連續6個月維持擴張
理柏：上月強積金平均回報跌2.2%
理柏：上月強積金平均回報跌2.2%
投資恒大未變現虧41億 華置預警上半年盈轉虧
投資恒大未變現虧41億 華置預警上半年盈轉虧
日媒：舜宇納入新iPhone供應商 股價飈一成破頂 多家內地企業入選
日媒：舜宇納入新iPhone供應商 股價飈一成破頂 多家內地企業入選
上半年蝕4.52億 大酒店虧損大幅收窄
上半年蝕4.52億 大酒店虧損大幅收窄
奈雪的茶北京兩店停業
奈雪的茶北京兩店停業
TOM半年虧損收窄至6183萬
TOM半年虧損收窄至6183萬
長建中期純利增5％ 營運現金流新高 電能多賺11% 兩者股息均微增
長建中期純利增5％ 營運現金流新高 電能多賺11% 兩者股息均微增
調查：七成高收入居港內地人月花2萬購物
調查：七成高收入居港內地人月花2萬購物
匯立銀行開業1年客戶增至13萬 總存款額逾20億
匯立銀行開業1年客戶增至13萬 總存款額逾20億
首創鉅大中期虧損 收窄82%
首創鉅大中期虧損 收窄82%
理文造紙中期多賺45%
理文造紙中期多賺45%
天星銀行中小企貸款展新沙盒測試
天星銀行中小企貸款展新沙盒測試
美證交擬兩招監管虛擬貨幣 循抵押借貸穩定幣着墨 稱出手要趁早
美證交擬兩招監管虛擬貨幣 循抵押借貸穩定幣着墨 稱出手要趁早
美上月新職增33萬 遠遜預期
美上月新職增33萬 遠遜預期
涉國安風險 英國擬否決英偉達購Arm
涉國安風險 英國擬否決英偉達購Arm
張兆聰：半導體股轉強 中芯華虹可追落後
張兆聰：半導體股轉強 中芯華虹可追落後
技術取勝：比亞迪電子中線望45元
技術取勝：比亞迪電子中線望45元
哪吒汽車高層借吳亦凡過橋反被炒
哪吒汽車高層借吳亦凡過橋反被炒
劉思明：汽車零件股起動 耐世特或爆升
劉思明：汽車零件股起動 耐世特或爆升
周顯：滴滴私有化 錢從何來？
周顯：滴滴私有化 錢從何來？
湯文亮：現在是否應該沽收租股？
湯文亮：現在是否應該沽收租股？
Wetland Seasons Bay一期268呎起 天水圍面積最細 區內首設開放式戶
Wetland Seasons Bay一期268呎起 天水圍面積最細 區內首設開放式戶
柏傲莊III四買家 棄建期付款賠償料增
柏傲莊III四買家 棄建期付款賠償料增
董建華家族唐英年入股永泰粉嶺住宅地
董建華家族唐英年入股永泰粉嶺住宅地
匡湖居洋房3100萬沽 實呎逼3萬破頂
匡湖居洋房3100萬沽 實呎逼3萬破頂
九龍城龍崗道舖3100萬沽 44年升逾76倍
九龍城龍崗道舖3100萬沽 44年升逾76倍
大灣區再生能源項目多 助穩定供電
大灣區再生能源項目多 助穩定供電
灣區須知：大灣區耗能佔全國12% 生態環保「至關重要」
灣區須知：大灣區耗能佔全國12% 生態環保「至關重要」
富康盛歐沚軒：內房購港舊樓重建 大勢所趨
富康盛歐沚軒：內房購港舊樓重建 大勢所趨
回歸前樓市暢旺 發展商自行賣樓不靠代理
回歸前樓市暢旺 發展商自行賣樓不靠代理