經濟

港PMI錄51.3連續6個月維持擴張

【明報專訊】IHS Markit公布7月份香港採購經理指數（PMI）為51.3，連續6個月維持在50擴張境界線以上，不過較上月的51.4微跌，顯示增長率有所放慢。IHS Markit引述業界指出，疫情持續衝擊外貿需求，海外市場對本港商品及服務需求連續第二個月放緩，從中國內地新接業務訂單量，也連續兩個月縮減。不過經濟師認為香港本地需求強勁，對本港經濟影響不大。

各分類指數中，產出和新訂單維持在50以上的擴張點數以上，並連續4個月上升，因為經濟好轉，客戶信心亦見轉旺。不過來自海外和內地商品和服務需求放緩，企業採購量和庫存水平連續兩個月縮減，反映業界在採購投入品方面，態度更為審慎。企業因為訂單需求增加、投入品不足，連續四個月累積工作，不過7月累積速度較上月減慢。

分析：港經濟復蘇加快

星展香港經濟師謝家曦認為，因為海外新冠疫情，製造業訂單早前集中在中國，隨着環球經濟重啟因而縮減，透過香港轉口的訂單因而減少，情况在預期之中。相對而言，香港本地經濟復蘇加快，去季私人消費開支按年上升6.5%，本地投資亦按年上升23.7%，因此本港7月PMI仍可維持擴張。至於內地近期疫情會否影響本港經濟，他認為內地可快速有效地封鎖防控，因此受影響時間不會太長，雖海外出口放慢，但整體經濟勢頭維持良好，所以對港經濟影響不大。

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