澳門立法會評《刑法》：貴賓廳難維持現有模式

指博彩業關係到國家安全

該委員會認為，不能趕及明年中賭牌到期前進行公開招標，提議在較佳時機才公開競投。委員會更指出，政府在多年前完成中期檢討研究報告後，政府應考慮進行終期檢討工作，讓社會進一步了解博彩業發展現狀。

報告指出，博彩業關係到國家安全問題，尤其在治安、經濟、金融範疇，政府修改博彩法時要考慮如何滿足國家安全的需要。隨着內地《刑法》修正案（十一）於3月1日起實施，在抑制資金外流，打擊組織境外賭博等加大力度，因此認為政府要在修法過程中配合。會上有意見提醒政府，要著重分析前述修正案對業界尤其是貴賓廳帶來的影響，這可能令貴賓廳難以維持原有運作模式。

該委員會更稱，目前的非博彩項目大部分以餐飲、購物為主，會對實力不夠雄厚的中小微企形成一定競爭壓力，因此希望政府未來推出優惠政策，鼓勵博彩企業創造更多與中小微企交流合作的平台、活動和項目。同時建議在博彩企業履行企業社會責任方面設立一定指標，並因應電子貨幣發展，建議政府要思考業界如何升級優化以適應這一變革。