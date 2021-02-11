經濟

疫情擴散 大行降中國GDP預測 澳門收緊內地旅客限制 賀一誠：會調整全年賭收目標

【明報專訊】內地自上月中開始爆發更易傳染的新冠變種病毒疫情，相對在5月發生的上一輪疫情主要在廣東發生，今輪疫情影響範圍已由江蘇擴大至河南、湖南、北京等地，內地部分城市已實施不同程度的封鎖措施。投行野村發表報告，預計內地將採取自去年春季以來最嚴厲的防疫措施，對經濟增長尤其是服務業有一定程度影響，因此將今年中國經濟增長預測，由原來的8.9%降至8.2%。

明報記者 歐陽偉昉

野村基本預計，本輪疫情會持續至9月底，防疫措施在10月中才會開始放寬。目前中央和地方政府已實施防疫措施，包括染疫社區隔離、旅行限制、收緊社交距離等，將會打擊服務業恢復，特別是餐飲、運輸等行業，不過對製造業的影響相對較小。而上月發生的河南雨災和長三角風災，也嚴重影響當地經濟活動。野村預期，今年中國第三季經濟按季增長將由1.3%降至0.3%，按年增長則由6.4%降至5.3%。

野村調低今年中國經濟增長至8.2％

西方開始已探索與「新冠病毒共存」的方法，野村認為內地堅持將新冠病毒感染個案清零，或延誤經濟全面復蘇。過去內地檢測、追蹤、封鎖相當有效，成功控制疫情，不過當變種病毒傳染力提高，將增加內地實行「零容忍」策略的成本，該行因此也將2022年的經濟增長預期，由5.3%降至5.1%。

高盛亦發表報告，指出今輪疫情擴散至多個省份，引起投資者對影響內地經濟活動的憂慮。以今年5月廣東疫情對經濟帶來的影響，按照現時擴散地域計算，若限制措施實施一個月，或令第三季經濟增長減少0.7個百分點，該行將同時視乎在未來兩周公布的經濟數據，或將現時第三季經濟增長6.2%的預測下調。

高盛：或令第三季經濟增長減0.7百分點

因為內地發生新冠疫情，澳門在接近500日後，再次錄得本地感染個案，當地自昨日起關閉戲院和酒吧等娛樂場所。雖然澳門行政長官賀一誠表示由於新確診個案並非在賭場內感染，因此暫時不會如去年初般關閉賭場，不過收緊來往內地的旅客限制，要求出示12小時內進行的病毒檢測報告，仍會打擊內地客到訪。

消息拖累澳門博彩股逆市下跌，永利澳門（1128）跌7.83%，銀河娛樂（0027）跌6.5%，為表現最差藍籌股。澳門原來預期今年全年賭收達1300億澳門元，不過上半年只有490億澳門元，未到原來預期的一半，賀一誠表示疫情發展難以估計，一定會調整原來賭收預測。不過若能在14日內控制疫情，澳門回復為低風險地區 ，屆時不需再加緊防疫措施，經濟肯定會回復至7月前的走勢。

上 / 下一篇新聞

澳門立法會評《刑法》：貴賓廳難維持現有模式
澳門立法會評《刑法》：貴賓廳難維持現有模式
港PMI錄51.3連續6個月維持擴張
港PMI錄51.3連續6個月維持擴張
新華社發文批評電子煙行業
新華社發文批評電子煙行業
理柏：上月強積金平均回報跌2.2%
理柏：上月強積金平均回報跌2.2%
投資恒大未變現虧41億 華置預警上半年盈轉虧
投資恒大未變現虧41億 華置預警上半年盈轉虧
日媒：舜宇納入新iPhone供應商 股價飈一成破頂 多家內地企業入選
日媒：舜宇納入新iPhone供應商 股價飈一成破頂 多家內地企業入選
上半年蝕4.52億 大酒店虧損大幅收窄
上半年蝕4.52億 大酒店虧損大幅收窄
奈雪的茶北京兩店停業
奈雪的茶北京兩店停業
TOM半年虧損收窄至6183萬
TOM半年虧損收窄至6183萬
長建中期純利增5％ 營運現金流新高 電能多賺11% 兩者股息均微增
長建中期純利增5％ 營運現金流新高 電能多賺11% 兩者股息均微增
調查：七成高收入居港內地人月花2萬購物
調查：七成高收入居港內地人月花2萬購物
匯立銀行開業1年客戶增至13萬 總存款額逾20億
匯立銀行開業1年客戶增至13萬 總存款額逾20億
首創鉅大中期虧損 收窄82%
首創鉅大中期虧損 收窄82%
理文造紙中期多賺45%
理文造紙中期多賺45%
天星銀行中小企貸款展新沙盒測試
天星銀行中小企貸款展新沙盒測試
美證交擬兩招監管虛擬貨幣 循抵押借貸穩定幣着墨 稱出手要趁早
美證交擬兩招監管虛擬貨幣 循抵押借貸穩定幣着墨 稱出手要趁早
美上月新職增33萬 遠遜預期
美上月新職增33萬 遠遜預期
涉國安風險 英國擬否決英偉達購Arm
涉國安風險 英國擬否決英偉達購Arm
張兆聰：半導體股轉強 中芯華虹可追落後
張兆聰：半導體股轉強 中芯華虹可追落後
技術取勝：比亞迪電子中線望45元
技術取勝：比亞迪電子中線望45元
哪吒汽車高層借吳亦凡過橋反被炒
哪吒汽車高層借吳亦凡過橋反被炒
劉思明：汽車零件股起動 耐世特或爆升
劉思明：汽車零件股起動 耐世特或爆升
周顯：滴滴私有化 錢從何來？
周顯：滴滴私有化 錢從何來？
湯文亮：現在是否應該沽收租股？
湯文亮：現在是否應該沽收租股？
Wetland Seasons Bay一期268呎起 天水圍面積最細 區內首設開放式戶
Wetland Seasons Bay一期268呎起 天水圍面積最細 區內首設開放式戶
柏傲莊III四買家 棄建期付款賠償料增
柏傲莊III四買家 棄建期付款賠償料增
董建華家族唐英年入股永泰粉嶺住宅地
董建華家族唐英年入股永泰粉嶺住宅地
匡湖居洋房3100萬沽 實呎逼3萬破頂
匡湖居洋房3100萬沽 實呎逼3萬破頂
九龍城龍崗道舖3100萬沽 44年升逾76倍
九龍城龍崗道舖3100萬沽 44年升逾76倍
大灣區再生能源項目多 助穩定供電
大灣區再生能源項目多 助穩定供電
灣區須知：大灣區耗能佔全國12% 生態環保「至關重要」
灣區須知：大灣區耗能佔全國12% 生態環保「至關重要」
富康盛歐沚軒：內房購港舊樓重建 大勢所趨
富康盛歐沚軒：內房購港舊樓重建 大勢所趨
回歸前樓市暢旺 發展商自行賣樓不靠代理
回歸前樓市暢旺 發展商自行賣樓不靠代理