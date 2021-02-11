疫情擴散 大行降中國GDP預測 澳門收緊內地旅客限制 賀一誠：會調整全年賭收目標

明報記者 歐陽偉昉

野村基本預計，本輪疫情會持續至9月底，防疫措施在10月中才會開始放寬。目前中央和地方政府已實施防疫措施，包括染疫社區隔離、旅行限制、收緊社交距離等，將會打擊服務業恢復，特別是餐飲、運輸等行業，不過對製造業的影響相對較小。而上月發生的河南雨災和長三角風災，也嚴重影響當地經濟活動。野村預期，今年中國第三季經濟按季增長將由1.3%降至0.3%，按年增長則由6.4%降至5.3%。

野村調低今年中國經濟增長至8.2％

西方開始已探索與「新冠病毒共存」的方法，野村認為內地堅持將新冠病毒感染個案清零，或延誤經濟全面復蘇。過去內地檢測、追蹤、封鎖相當有效，成功控制疫情，不過當變種病毒傳染力提高，將增加內地實行「零容忍」策略的成本，該行因此也將2022年的經濟增長預期，由5.3%降至5.1%。

高盛亦發表報告，指出今輪疫情擴散至多個省份，引起投資者對影響內地經濟活動的憂慮。以今年5月廣東疫情對經濟帶來的影響，按照現時擴散地域計算，若限制措施實施一個月，或令第三季經濟增長減少0.7個百分點，該行將同時視乎在未來兩周公布的經濟數據，或將現時第三季經濟增長6.2%的預測下調。

高盛：或令第三季經濟增長減0.7百分點

因為內地發生新冠疫情，澳門在接近500日後，再次錄得本地感染個案，當地自昨日起關閉戲院和酒吧等娛樂場所。雖然澳門行政長官賀一誠表示由於新確診個案並非在賭場內感染，因此暫時不會如去年初般關閉賭場，不過收緊來往內地的旅客限制，要求出示12小時內進行的病毒檢測報告，仍會打擊內地客到訪。

消息拖累澳門博彩股逆市下跌，永利澳門（1128）跌7.83%，銀河娛樂（0027）跌6.5%，為表現最差藍籌股。澳門原來預期今年全年賭收達1300億澳門元，不過上半年只有490億澳門元，未到原來預期的一半，賀一誠表示疫情發展難以估計，一定會調整原來賭收預測。不過若能在14日內控制疫情，澳門回復為低風險地區 ，屆時不需再加緊防疫措施，經濟肯定會回復至7月前的走勢。