宏利投管方君明：北水逆轉監管風險 投資轉保守

方君明坦言，過去數月內地的監管政策難以預測，預計不到監管條例會在不同板塊迅速蔓延，如出現電商平台的「二選一」問題、反壟斷，再引伸至美團（3690）外賣車手福利，以及近期教育新規出台等。由於當局監管難預測加上蔓延速度快，都會令未受波及的板塊預先作出反應。他舉例說，內地住房和城鄉建設部於7月13日發出《關於持續整治規範房地產市場秩序的通知》，當中提及物業服務收費項目標準等字眼，已令市場感到憂慮，因此物業管理板塊在前周被拋售，以上是過去數月，中港股市急速變差的主要原因。

內地監管政策變得不可預測

對於日前教育板塊出現的波動，方君明表示，是次整改內容主要是針對培訓及補習行業，雖然並非針對基礎教育，但相信已為行業帶來壓力。因此選股上會考慮高中以上、大學或專業學院，這些股份在今次事件上遭拋售及「錯」殺，股價跌10%至20%不等，因此他會趁低吸納。

對於下半年股市走勢，他相信仍會持續波動，並解釋2022年10月內地將舉行「中國共產黨第二十次全國代表大會」，除主席外，中央政治局委員會再次選舉，並有重要人事變動，牽涉地區行業人員佈局，因此在二十大前的18個月，政治上將出現更多變動，並影響投資市場。「不過投資者亦毋須過分擔心，以過往十八大及大九大的數據來看，舉行會議的一年，市場氣氛會漸漸好轉，反映新管治官員能力，目前市場的反覆狀况，部分亦與內地正在醞釀的人事變動有關。」

港受惠大灣區「跨境理財通」

投資部署方面，方君明笑言沒有百分百獲利策略，近日要緊貼中央步伐，選股上會注重由下而上（Bottom-up），並以估值和盈利作為主要投資取向。他又認為，即使目前沒有盈利但行業較為獨特、其資產可於未來幾年變現，以及具競爭優勢的企業可以留意。

方君明主要管理「大灣區增長及收益獨立資產組合」，對於有關當局去年公布在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點，他認為將有利深圳為基地的銀行，並為他們帶來獨有的經營機會，至於其他國企銀行在全國已經有數百間分行，因此理財通吸引力不大。至於香港方面，他認為各行各業都會受惠，並為香港提供更多就業機會。「目前內地最新統計顯示，國內總存款是200萬億元（人民幣，下同），若1%資金以理財通買入海外產品，即相當於2萬億元會流入，是目前1500億元試點總額度的13倍」。

其他投資主題方面，十四五規劃多次提及大灣區及國際雙循環，大灣區的優勢是有龐大市場及高收入人口，深圳有許多科研人才，經濟體規模大並能自給自足，形成小型內循環。香港定位是與外國接口，形成國際外循環，這是北京與上海不可取代的優勢。投資方面，現時有許多創新科技面世，以及國家提出「碳達峰」及「碳中和」目標，都可帶來不少投資項目，包括再生能源、綠色科技、自動車、電池原料、儲電設備。事實上，內地在再生能源方面有相關優勢，相信不會落後於歐美國家，亦可以達到環保、科技發展及經濟利益。

重視公司ESG政策管治結構

方君明非常着重公司的環境、社會、企業管治（ESG）政策，並以之作為參考，一方面是順應潮流，另一方面近年市場出現許多ESG債券及基金，若公司在ESG方面做得好、評級上升，都會受到資金追捧。在評估公司時，不單止參閱ESG報告，亦會參考公司的ESG政策來評估風險。他以供電公司為例，會了解公司目前及未來10年，會利用多少再生能源及煤炭發電，若增加可再生能源發電，就可以給予較低的風險溢價（Risk Premium）。

管治方面，會了解董事會結構，包括董事會成員背景，如董事會只有兩名執行董事，其他成員來自不同背景，反映有良好管治。相反，如董事成員來自同一家族、平均年齡超過70歲、只有男士沒有女士等，反映不擁有良好管治。

黃清瑤 明報記者

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