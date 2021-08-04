宏利投管方君明：北水逆轉監管風險 投資轉保守

【明報專訊】宏利投資管理大中華區股票部執行總監及高級投資組合經理方君明接受專訪時表示，今年1月至農曆新年前，內地每天有大規模南下資金買入新經濟股，亦見許多國內明星基金經理增加港股比重。惟農曆新年以後，看到市場情况逆轉，內地資金由淨買入轉為連續20多天的淨賣出。此外，內地監管引致的市場震動陸續浮現，增加了市場風險，如螞蟻集團上市被叫停等，已令其投資取向偏向保守。「內地可以質疑電子支付安全，亦可以質疑其他行業問題。因此早前已將重倉股票獲利，並揀選可平衡風險的投資」。
方君明坦言，過去數月內地的監管政策難以預測，預計不到監管條例會在不同板塊迅速蔓延，如出現電商平台的「二選一」問題、反壟斷，再引伸至美團（3690）外賣車手福利，以及近期教育新規出台等。由於當局監管難預測加上蔓延速度快，都會令未受波及的板塊預先作出反應。他舉例說，內地住房和城鄉建設部於7月13日發出《關於持續整治規範房地產市場秩序的通知》，當中提及物業服務收費項目標準等字眼，已令市場感到憂慮，因此物業管理板塊在前周被拋售，以上是過去數月，中港股市急速變差的主要原因。
內地監管政策變得不可預測
對於日前教育板塊出現的波動，方君明表示，是次整改內容主要是針對培訓及補習行業，雖然並非針對基礎教育，但相信已為行業帶來壓力。因此選股上會考慮高中以上、大學或專業學院，這些股份在今次事件上遭拋售及「錯」殺，股價跌10%至20%不等，因此他會趁低吸納。
對於下半年股市走勢，他相信仍會持續波動，並解釋2022年10月內地將舉行「中國共產黨第二十次全國代表大會」，除主席外，中央政治局委員會再次選舉，並有重要人事變動，牽涉地區行業人員佈局，因此在二十大前的18個月，政治上將出現更多變動，並影響投資市場。「不過投資者亦毋須過分擔心，以過往十八大及大九大的數據來看，舉行會議的一年，市場氣氛會漸漸好轉，反映新管治官員能力，目前市場的反覆狀况，部分亦與內地正在醞釀的人事變動有關。」
港受惠大灣區「跨境理財通」
投資部署方面，方君明笑言沒有百分百獲利策略，近日要緊貼中央步伐，選股上會注重由下而上（Bottom-up），並以估值和盈利作為主要投資取向。他又認為，即使目前沒有盈利但行業較為獨特、其資產可於未來幾年變現，以及具競爭優勢的企業可以留意。
方君明主要管理「大灣區增長及收益獨立資產組合」，對於有關當局去年公布在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點，他認為將有利深圳為基地的銀行，並為他們帶來獨有的經營機會，至於其他國企銀行在全國已經有數百間分行，因此理財通吸引力不大。至於香港方面，他認為各行各業都會受惠，並為香港提供更多就業機會。「目前內地最新統計顯示，國內總存款是200萬億元（人民幣，下同），若1%資金以理財通買入海外產品，即相當於2萬億元會流入，是目前1500億元試點總額度的13倍」。
其他投資主題方面，十四五規劃多次提及大灣區及國際雙循環，大灣區的優勢是有龐大市場及高收入人口，深圳有許多科研人才，經濟體規模大並能自給自足，形成小型內循環。香港定位是與外國接口，形成國際外循環，這是北京與上海不可取代的優勢。投資方面，現時有許多創新科技面世，以及國家提出「碳達峰」及「碳中和」目標，都可帶來不少投資項目，包括再生能源、綠色科技、自動車、電池原料、儲電設備。事實上，內地在再生能源方面有相關優勢，相信不會落後於歐美國家，亦可以達到環保、科技發展及經濟利益。
重視公司ESG政策管治結構
方君明非常着重公司的環境、社會、企業管治（ESG）政策，並以之作為參考，一方面是順應潮流，另一方面近年市場出現許多ESG債券及基金，若公司在ESG方面做得好、評級上升，都會受到資金追捧。在評估公司時，不單止參閱ESG報告，亦會參考公司的ESG政策來評估風險。他以供電公司為例，會了解公司目前及未來10年，會利用多少再生能源及煤炭發電，若增加可再生能源發電，就可以給予較低的風險溢價（Risk Premium）。
管治方面，會了解董事會結構，包括董事會成員背景，如董事會只有兩名執行董事，其他成員來自不同背景，反映有良好管治。相反，如董事成員來自同一家族、平均年齡超過70歲、只有男士沒有女士等，反映不擁有良好管治。