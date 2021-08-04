經濟

香港地產

豉油街地舖易手 每呎12萬

【明報專訊】工商物業交投熾熱，市場消息指出，旺角豉油街50號富達大廈地下07號舖，面積約500方呎，連租約以6000萬元易手，呎價約12萬元，目前商舖由藥房以月租16萬元租用，買家享租金回報約3.2厘；原業主早於1990年以640萬元購入，持貨約31年，帳面大賺5360萬元，物業期內升值約8.4倍。

此外，銀行界亦購入工廈作投資用途。土地註冊處資料顯示，葵涌偉倫中心第2期11樓全層，面積25,618方呎，上月以1.072億元成交，折合呎價約4185元，屬市價，新買家為東亞銀行有限公司（THE BANK OF EAST ASIA, LIMITED）；原業主2011年底以4535萬元購入，持貨近10年，帳面獲利6185萬元，物業升值約1.4倍。

東亞銀行逾1億購葵涌工廈全層

翻查資料，東亞銀行（0023）去年曾沽售兩個貴重物業，分別是屯門鄉事會路雅都花園商場地舖、及深水埗長沙灣道地舖，成交價分別1.35億及3510萬元，合共套現逾1.7億元。

本地投資者放售一籃子物業 意向價3.12億

另外，有本地投資者趁旺市放售一籃子物業。仲量聯行香港資本市場部執行董事陳柱衡表示，相關放售物業共22項，包括15個住宅、 3個地舖、1個地廠及3個工廈單位，總樓面面積估計涉逾3萬方呎，意向價合共約3.12億元，物業將以現狀及連租約形式放售。

相關字詞﹕仲量聯行 東亞銀行

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