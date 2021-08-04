經濟

香港地產

內地生1.8萬租嘉熙兩房 斥22萬預租一年

【明報專訊】正值暑期租賃旺季，雖然因疫情關係，中、港兩地未正式通關，惟仍有不少內地學生，趁租金低水四處覓租盤，其中大埔白石角半新盤嘉熙1伙兩房戶，由2名內地女生承租；中原分行經理楊頌堯指出，上述嘉熙5座中層E室，實用面積522方呎，以1.8萬元租出，實呎租金34.5元，新租客為兩名內地女生，由於仍身處內地，故沒睇樓便租入單位以便上學，並先付首年租金涉約21.6萬元。

據了解，業主2018年以950萬元購入單位，是次租出單位可享約2.3厘租金回報率。

3內地生預繳16萬租粉嶺中心三房

此外，粉嶺中心新錄B座中層06室租務成交，屬實用面積535方呎3房戶，以1.35萬元獲承租，呎租25.2元，新租客為3名內地女學生，同樣先付1年租金，涉及約16.2萬元；由於業主早於1991年以160萬元購入上址，享租金回報率高見10厘。

Wetland三房月租2萬 呎租近35元

另一方面，今年5月分批入伙的天水圍Wetland Seasons Park，租賃成交增多；美聯營業經理蘇哲熙表示，一名天水圍區業主賣出自住物業後，在同區先租樓再搵樓，以月租2萬元租入項目2期15座中高層A3室、3房間隔，實用面積576方呎，呎租34.7元，新租客睇中屋苑會所配套，以及單位前臨濕地，享全米埔景，故即租用。業主於2020年6月以802.6萬元買入，租金回報近3厘。

相關字詞﹕粉嶺中心 嘉熙

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