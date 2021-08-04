7月物業登記9947宗 26個月高位

陳海潮估計，8月整體樓宇買賣登記量（主要反映7月市况），或將從高位回調近13%，回落至8680宗的水平。

上月一手私宅登記 按月增6%

一手住宅方面，7月一手私宅錄2036宗買賣登記，較6月約1928宗，多108宗或約6%，為今年首度突破2000宗；登記總值錄284.61億元，較6月298.97億元，減少14.36億或約5%。至於7月一手私宅登記量最多為中海外（0688）啟德跑道區維港1號、涉463宗。

料8月整體買賣登記挫13%

同時，二手住宅因受惠「白居二」蜂擁入市，造就二手登記錄6445宗，按月升9%，惟扣除1397宗資助房屋後，二手私宅市場則略見回氣。數據顯示，7月二手私宅累錄5048宗買賣登記，較6月5183宗少135宗或約3%，並連續第5個月錄逾5000宗登記；而7月登記總值錄約467.68億元，較上月的490.18億元少22.5億或約5%。