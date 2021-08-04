經濟

香港地產

7月物業登記9947宗 26個月高位

【明報專訊】隨着新冠疫情漸受控，加上政府推出振興經濟的消費券計劃，經濟有望加速復蘇，帶動樓市交投續熾熱。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據土地註冊處數據顯示，7月全港累錄9947宗樓宇買賣登記（具體反映6月中至7月初交投市况），較6月錄約9376宗，按月多571宗或6%，創26個月新高，逼近2019年中社會運動爆發前的1.03萬宗高位；而7月整體物業登記總值為962.5億元，較6月升3%，並連升第5個月。

陳海潮估計，8月整體樓宇買賣登記量（主要反映7月市况），或將從高位回調近13%，回落至8680宗的水平。

上月一手私宅登記 按月增6%

一手住宅方面，7月一手私宅錄2036宗買賣登記，較6月約1928宗，多108宗或約6%，為今年首度突破2000宗；登記總值錄284.61億元，較6月298.97億元，減少14.36億或約5%。至於7月一手私宅登記量最多為中海外（0688）啟德跑道區維港1號、涉463宗。

料8月整體買賣登記挫13%

同時，二手住宅因受惠「白居二」蜂擁入市，造就二手登記錄6445宗，按月升9%，惟扣除1397宗資助房屋後，二手私宅市場則略見回氣。數據顯示，7月二手私宅累錄5048宗買賣登記，較6月5183宗少135宗或約3%，並連續第5個月錄逾5000宗登記；而7月登記總值錄約467.68億元，較上月的490.18億元少22.5億或約5%。

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