北角寶馬臺特色戶近3000萬沽 屋苑新高

土地註冊署顯示，北角寶馬臺頂層戶，實用面積1399方呎三房間隔，連天台，望樓景及少維港景，上月初以2960萬元連雙車位售出，實呎21158元，成交價創屋苑新高，買家為容可兒（Yung Ho Yee），姓名與人氣KOL雪姨相同，料為同一人；本報向她查詢時，她未有正面回應。單位原業主2016年3月以2218萬元購，轉手獲利742萬元或逾3成。

買家與人氣KOL雪姨名字相同

事實上，人稱「富貴KOL」的雪姨，名下有多達8間公司，涉獵經理人、室內設計、美甲等生意。她鍾情北角半山豪宅，去年10月「一炮過」付950萬元購入已故才女林燕妮位於北角寶馬山花園的故居，用以送贈母親。

另中原高級分區營業董事伍錦基指，將軍澳日出康城晉海1B座高層F室，實用面積340方呎1房戶、望山景，以740萬元沽出、實呎21,765元，成交價創同類新高；對上同類單位為5B座中層F室，上月以713.5萬元售，實呎20,802元。原業主2017年以536萬元一手購入，帳面賺204萬元或升值38%。

晉海一房740萬易手 同類新高

港島半新盤亦錄成交，北角維港頌6座中層A室，實用面積880方呎3房間隔，獲長線投資者以2400萬元購入收租，實呎27,273元；原業主2017年5月以2198.7萬元購入，獲利201.3萬元或約9%。

二線屋苑方面，葵涌雍雅軒2座高層F室，實用面積477方呎2房戶，原業主僅微減4.2萬元後，以733.8萬元沽出、實呎15,384元，創屋苑2房新高；原業主2010年12月以286萬元買入，獲利447.8萬或升值1.6倍。

觀瀾雅軒兩房售1008萬

高舊紀錄3%

馬鞍山觀瀾雅軒新錄4座高層A室易手，實用面積608方呎兩房，成交價1008萬元，實呎16,579元，創屋苑兩房新高；屋苑4座一個面積相若兩房連天台戶，7月以980萬元沽出，即上述新紀錄再推高28萬元或約3%；原業主2005年以340萬元購入，帳面賺668萬元或升1.9倍。