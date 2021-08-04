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會德豐九龍貨倉申增建1.3倍單位至1782伙

【明報專訊】規劃逾10年的會德豐九龍灣九龍貨倉，近日再向城規會遞交修訂方案，擬透過「縮則」，以增加單位數目1.3倍至1782伙；會德豐地產常務董事黃光耀指，東九啟德一帶發展成熟，加上市民對住宅需求大，認為項目適合作住宅發展，料將以中小型單位為主。

據城規會文件顯示，位於九龍灣啟興道1至5號的九龍貨倉，會德豐早在2011年已獲准改作住宅發展，提供784伙平均面積約1049方呎的住宅單位，惟多年來一直未能與政府完成補地價事宜，及後會德豐一方亦曾就項目，向屋宇署申請重建商廈，涉約59萬方呎。

黃光耀：啟德發展成熟 住宅需求大

至7月底，會德豐向城規會提交新發展方案，擬以地積比率5倍作發展，擬建7座住宅大廈，提供1782個住宅單位，單位伙數較10年前已獲批方案的784伙，大增998伙或1.3倍；此外，單位面積則由原先的1049方呎，縮減約584方呎或56%、至465方呎，總樓面約82.9萬方呎。

申請人指，修訂方案是回應及照顧市場的房屋需求，亦能支持政府房策及增加房屋供應。

平均面積擬減56%至465方呎

另外，再有工廈業主提出活化工廈申請，觀塘道334至338號遠東工業大廈及觀塘自由倉大廈，地盤面積約1.73萬方呎，業主申請放寬建築物高限及增加兩成地積比率，重建1幢27層高商廈（另設5層地庫），總樓面約24.98萬方呎。

相關字詞﹕城規會 活化工廈 黃光耀 會德豐

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