經濟

香港地產

會德豐今年在港賣樓203億破紀錄 合景龍光鴨脷洲利南道豪宅295伙批預售

【明報專訊】新盤交投熾熱，發展商賣樓收益大增；會德豐地產表示，該公司今年首7個月在港共售約1165伙、套現203億元（連合作項目），套現額除較去年同期錄約110億元高85%外，更創集團歷來同期新高，預料全年賣樓總收益可突破260億元的集團歷史高位。同時，合景泰富（1813）等發展、涉295伙的鴨脷洲豪宅已獲批預售樓花同意書，正積極籌備開售。

明報記者 林尚民、盧浩鏘

今年賣樓成績標青的會德豐地產，該公司常務董事黃光耀表示，截至7月31日在港銷售總金額達203億元，較去年同期高93億元或約85%，創歷來同期新高，售出約1165個單位，有信心今年全年可打破集團歷來最高的260億元銷售紀錄。

至於今年1月至7月售出的單位，主要包括啟德MONACO及GRANDE MONACO佔逾600伙、套現逾83億元；與信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙I、III，期內售逾400伙、套現逾57億元；山頂超級豪宅77/79 PEAK ROAD，則售出5幢洋房，套現逾30億元。

預計今年底樓價再升最多8%

至於全新項目，黃光耀表示，集團正籌備稍後推售藍田KOKO HILLS第2期（82伙）、以及啟德沐泰街10號項目（492伙）。他續指，本港疫情已逐步受控，加上中港通關在望，估計到今年底，樓價可再有5%至8%上升空間。

利奧坊．凱岸周六賣16伙 開放戶547萬起

恒地（0012）近日積極推售餘貨，繼鴨脷洲逸南本周五新一輪開售8伙外，同系已屆現樓的大角嘴利奧坊．凱岸，亦加推16伙於本周六開售（7日），包括12伙一房戶及4伙開放式，折實547.02萬至862.56萬元，折實呎價26,145至30,280元。

事實上，市場有多個全新樓盤準備登場。合景泰富海外拓展部市場及營銷總監楊麗汶指，該公司與龍光（3380）合作的鴨脷洲利南道66號豪宅項目，已獲批預售樓花同意書，現正積極籌備各項開售工作。資料顯示，利南道項目所在地皮，由合景泰富及龍光於2017年2月以逾168.55億元投得，當時每方呎樓面地價約2.2萬元；項目提供295個單位，預計2022年3月落成，料將以大單位作主打。

Wetland Seasons Bay快上載樓書

另宏安地產（1243）旗下提供320伙的青衣薈藍，今日會開放示範單位予傳媒參觀，料日內公布價單。新地（0016）提供1224伙的天水圍Wetland Seasons Bay第1期，亦擬日內上載樓書及開放示範單位。

相關字詞﹕利奧坊.凱岸 薈藍 維港滙 新盤推售 會德豐 沐泰街10號

上 / 下一篇新聞

官媒批網遊「精神鴉片」 後刪字眼 騰訊減未成年人遊戲時間 ADR續跌0.6%
官媒批網遊「精神鴉片」 後刪字眼 騰訊減未成年人遊戲時間 ADR續跌0.6%
恒指夜期再跌 失守26000點
恒指夜期再跌 失守26000點
內地加強監管 字節跳動股東傳洽售股份
內地加強監管 字節跳動股東傳洽售股份
理想汽車一手入場費15151元 較美溢價15%
理想汽車一手入場費15151元 較美溢價15%
新華社揭衛生問題 奈雪的茶挫逾一成
新華社揭衛生問題 奈雪的茶挫逾一成
太古廣場太古城中心 銷售額連升兩季
太古廣場太古城中心 銷售額連升兩季
阿里上季收入增34%遜預期 股份回購加碼至1170億 反映集團淨現金充沛
阿里上季收入增34%遜預期 股份回購加碼至1170億 反映集團淨現金充沛
螞蟻投資收益貢獻減 分析：落實整改措施影響
螞蟻投資收益貢獻減 分析：落實整改措施影響
穆迪下調恒大評級 再被追款3.6億
穆迪下調恒大評級 再被追款3.6億
渣打復派中期息 斥近20億回購 稅前溢利升57% 料2022年度收入錄增長
渣打復派中期息 斥近20億回購 稅前溢利升57% 料2022年度收入錄增長
虛銀Mox目標今年底客戶20萬
虛銀Mox目標今年底客戶20萬
澳博中期虧損擴大至14.66億
澳博中期虧損擴大至14.66億
天氣炎熱經濟復蘇 港燈半年售電微升
天氣炎熱經濟復蘇 港燈半年售電微升
國泰A321neo新客機今首航
國泰A321neo新客機今首航
李小加創立「滴灌通」正式啟動
李小加創立「滴灌通」正式啟動
長江生命科技 半年多賺15%
長江生命科技 半年多賺15%
證監譴責UBS 罰逾千萬
證監譴責UBS 罰逾千萬
奧運收視差 NBC與客談補償 觀眾人數較前兩屆減半
奧運收視差 NBC與客談補償 觀眾人數較前兩屆減半
聯儲理事放鷹：最快10月縮QE
聯儲理事放鷹：最快10月縮QE
新加坡開先例 向澳洲虛幣交易所發牌
新加坡開先例 向澳洲虛幣交易所發牌
看中mRNA技術 法賽諾菲購美伙伴
看中mRNA技術 法賽諾菲購美伙伴
張兆聰：建材強勢 信義玻璃估值吸引
張兆聰：建材強勢 信義玻璃估值吸引
植耀輝：中海化學博重上3元
植耀輝：中海化學博重上3元
技術取勝：銀河娛樂中線或下試47元
技術取勝：銀河娛樂中線或下試47元
劉思明：醫藥股重燃炒風 國藥見承接
劉思明：醫藥股重燃炒風 國藥見承接
周顯：銀行難撈 求人借錢
周顯：銀行難撈 求人借錢
湯文亮：政府不發火被當病貓
湯文亮：政府不發火被當病貓
會德豐九龍貨倉申增建1.3倍單位至1782伙
會德豐九龍貨倉申增建1.3倍單位至1782伙
話你知：WLAB 打造社區創意實驗空間
話你知：WLAB 打造社區創意實驗空間
北角寶馬臺特色戶近3000萬沽 屋苑新高
北角寶馬臺特色戶近3000萬沽 屋苑新高
7月物業登記9947宗 26個月高位
7月物業登記9947宗 26個月高位
內地生1.8萬租嘉熙兩房 斥22萬預租一年
內地生1.8萬租嘉熙兩房 斥22萬預租一年
豉油街地舖易手 每呎12萬
豉油街地舖易手 每呎12萬
宏利投管方君明：北水逆轉監管風險 投資轉保守
宏利投管方君明：北水逆轉監管風險 投資轉保守