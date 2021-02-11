會德豐今年在港賣樓203億破紀錄 合景龍光鴨脷洲利南道豪宅295伙批預售

明報記者 林尚民、盧浩鏘

今年賣樓成績標青的會德豐地產，該公司常務董事黃光耀表示，截至7月31日在港銷售總金額達203億元，較去年同期高93億元或約85%，創歷來同期新高，售出約1165個單位，有信心今年全年可打破集團歷來最高的260億元銷售紀錄。

至於今年1月至7月售出的單位，主要包括啟德MONACO及GRANDE MONACO佔逾600伙、套現逾83億元；與信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙I、III，期內售逾400伙、套現逾57億元；山頂超級豪宅77/79 PEAK ROAD，則售出5幢洋房，套現逾30億元。

預計今年底樓價再升最多8%

至於全新項目，黃光耀表示，集團正籌備稍後推售藍田KOKO HILLS第2期（82伙）、以及啟德沐泰街10號項目（492伙）。他續指，本港疫情已逐步受控，加上中港通關在望，估計到今年底，樓價可再有5%至8%上升空間。

利奧坊．凱岸周六賣16伙 開放戶547萬起

恒地（0012）近日積極推售餘貨，繼鴨脷洲逸南本周五新一輪開售8伙外，同系已屆現樓的大角嘴利奧坊．凱岸，亦加推16伙於本周六開售（7日），包括12伙一房戶及4伙開放式，折實547.02萬至862.56萬元，折實呎價26,145至30,280元。

事實上，市場有多個全新樓盤準備登場。合景泰富海外拓展部市場及營銷總監楊麗汶指，該公司與龍光（3380）合作的鴨脷洲利南道66號豪宅項目，已獲批預售樓花同意書，現正積極籌備各項開售工作。資料顯示，利南道項目所在地皮，由合景泰富及龍光於2017年2月以逾168.55億元投得，當時每方呎樓面地價約2.2萬元；項目提供295個單位，預計2022年3月落成，料將以大單位作主打。

Wetland Seasons Bay快上載樓書

另宏安地產（1243）旗下提供320伙的青衣薈藍，今日會開放示範單位予傳媒參觀，料日內公布價單。新地（0016）提供1224伙的天水圍Wetland Seasons Bay第1期，亦擬日內上載樓書及開放示範單位。