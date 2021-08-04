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經濟
2021年8月4日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
官媒批網遊「精神鴉片」 後刪字眼 騰訊減未成年人遊戲時間 ADR續跌0.6%
恒指夜期再跌 失守26000點
內地加強監管 字節跳動股東傳洽售股份
理想汽車一手入場費15151元 較美溢價15%
新華社揭衛生問題 奈雪的茶挫逾一成
太古廣場太古城中心 銷售額連升兩季
阿里上季收入增34%遜預期 股份回購加碼至1170億 反映集團淨現金充沛
螞蟻投資收益貢獻減 分析：落實整改措施影響
穆迪下調恒大評級 再被追款3.6億
渣打復派中期息 斥近20億回購 稅前溢利升57% 料2022年度收入錄增長
虛銀Mox目標今年底客戶20萬
澳博中期虧損擴大至14.66億
天氣炎熱經濟復蘇 港燈半年售電微升
國泰A321neo新客機今首航
李小加創立「滴灌通」正式啟動
長江生命科技 半年多賺15%
證監譴責UBS 罰逾千萬
奧運收視差 NBC與客談補償 觀眾人數較前兩屆減半
聯儲理事放鷹：最快10月縮QE
新加坡開先例 向澳洲虛幣交易所發牌
看中mRNA技術 法賽諾菲購美伙伴
張兆聰：建材強勢 信義玻璃估值吸引
植耀輝：中海化學博重上3元
技術取勝：銀河娛樂中線或下試47元
劉思明：醫藥股重燃炒風 國藥見承接
周顯：銀行難撈 求人借錢
湯文亮：政府不發火被當病貓
會德豐今年在港賣樓203億破紀錄 合景龍光鴨脷洲利南道豪宅295伙批預售
會德豐九龍貨倉申增建1.3倍單位至1782伙
話你知：WLAB 打造社區創意實驗空間
北角寶馬臺特色戶近3000萬沽 屋苑新高
7月物業登記9947宗 26個月高位
內地生1.8萬租嘉熙兩房 斥22萬預租一年
豉油街地舖易手 每呎12萬
宏利投管方君明：北水逆轉監管風險 投資轉保守
周顯：銀行難撈 求人借錢
【明報專訊】日前，我接到一個推銷電話，對話內容大約是這樣：
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