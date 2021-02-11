看中mRNA技術 法賽諾菲購美伙伴

莫德納（Moderna，MRNA）、輝瑞（Pfizer，PFE）與BioNTech都已利用mRNA技術推出新冠疫苗，而賽諾菲與Translate Bio自去年3月合作開發的mRNA新冠疫苗仍未上市。賽諾菲的候選疫苗正處於試驗階段，預計9月底有結果，若一切順利可望在明年獲審批。賽諾菲表示，收購合作伙伴，旨在免疫學、腫瘤學和罕見疾病等領域，釋放mRNA潛力。

百事售Tropicana等

此外，飲品巨頭百事（PepsiCo，PEP）昨宣布，同意把旗下著名橙汁品牌Tropicana、Naked及北美一些果汁品牌，出售給法國私募股權投資公司PAI Partners。百事將收到33億美元稅前所得，並在相關的新合資企業保留39%股份。百事將保留這些果汁品牌在美國獨家分銷權，而將利用交易所得，強化資產負債表。

（綜合報道）

[國際金融]