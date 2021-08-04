聯儲理事放鷹：最快10月縮QE

根據道瓊斯最新估計，本周五公布的7月非農職位將增加85萬，並將在8月增加78.8萬。沃勒認為，應盡早削減QE，以確保明年可衡量是否調整利率。與其他聯儲局官員一樣，沃勒預期一旦疫情的部分影響消退，通脹路徑可望恢復正常。

投資者憂慮新冠變種病毒傳播，加上美國與中國的製造業活動增長放緩，影響市場情緒。國際油價昨晚跌約1%，布蘭特期油曾跌穿每桶72美元，紐約期油在每桶70美元徘徊。美股三大指數早段窄幅上落。

油價跌1% 布油曾穿72美元

《商業內幕》報道，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的巴郡（BRK.B ）今年以來已從美國運通（American Express，AXP）的股票賺進80億美元。自巴郡於1994年開始投資美國運通，合共投資了13億美元。截至去年底，巴郡持有1.52億股美國運通股票。今年以來，該股已上漲約45%，使巴郡對美國運通的持股價值，由今年初的180億美元增至260億美元。

（綜合報道）

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