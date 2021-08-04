經濟
國際金融

聯儲理事放鷹：最快10月縮QE

【明報專訊】聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）接受CNBC訪問時放鷹，表示若未來兩個月的就業報告顯示，職位增長在80萬的範圍，這將使美國經濟接近疫情爆發前的水平，屆時將符合聯儲局開始收緊政策的基準，這意味聯儲局可能在9月宣布縮減QE計劃，並在10月開始放緩買債步伐。他預期今次削減QE的速度，將比上次「收水」快，可能在5至6個月來完成「收水」。

根據道瓊斯最新估計，本周五公布的7月非農職位將增加85萬，並將在8月增加78.8萬。沃勒認為，應盡早削減QE，以確保明年可衡量是否調整利率。與其他聯儲局官員一樣，沃勒預期一旦疫情的部分影響消退，通脹路徑可望恢復正常。

投資者憂慮新冠變種病毒傳播，加上美國與中國的製造業活動增長放緩，影響市場情緒。國際油價昨晚跌約1%，布蘭特期油曾跌穿每桶72美元，紐約期油在每桶70美元徘徊。美股三大指數早段窄幅上落。

油價跌1% 布油曾穿72美元

《商業內幕》報道，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的巴郡（BRK.B ）今年以來已從美國運通（American Express，AXP）的股票賺進80億美元。自巴郡於1994年開始投資美國運通，合共投資了13億美元。截至去年底，巴郡持有1.52億股美國運通股票。今年以來，該股已上漲約45%，使巴郡對美國運通的持股價值，由今年初的180億美元增至260億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

官媒批網遊「精神鴉片」 後刪字眼 騰訊減未成年人遊戲時間 ADR續跌0.6%
官媒批網遊「精神鴉片」 後刪字眼 騰訊減未成年人遊戲時間 ADR續跌0.6%
恒指夜期再跌 失守26000點
恒指夜期再跌 失守26000點
內地加強監管 字節跳動股東傳洽售股份
內地加強監管 字節跳動股東傳洽售股份
理想汽車一手入場費15151元 較美溢價15%
理想汽車一手入場費15151元 較美溢價15%
新華社揭衛生問題 奈雪的茶挫逾一成
新華社揭衛生問題 奈雪的茶挫逾一成
太古廣場太古城中心 銷售額連升兩季
太古廣場太古城中心 銷售額連升兩季
阿里上季收入增34%遜預期 股份回購加碼至1170億 反映集團淨現金充沛
阿里上季收入增34%遜預期 股份回購加碼至1170億 反映集團淨現金充沛
螞蟻投資收益貢獻減 分析：落實整改措施影響
螞蟻投資收益貢獻減 分析：落實整改措施影響
穆迪下調恒大評級 再被追款3.6億
穆迪下調恒大評級 再被追款3.6億
渣打復派中期息 斥近20億回購 稅前溢利升57% 料2022年度收入錄增長
渣打復派中期息 斥近20億回購 稅前溢利升57% 料2022年度收入錄增長
虛銀Mox目標今年底客戶20萬
虛銀Mox目標今年底客戶20萬
澳博中期虧損擴大至14.66億
澳博中期虧損擴大至14.66億
天氣炎熱經濟復蘇 港燈半年售電微升
天氣炎熱經濟復蘇 港燈半年售電微升
國泰A321neo新客機今首航
國泰A321neo新客機今首航
李小加創立「滴灌通」正式啟動
李小加創立「滴灌通」正式啟動
長江生命科技 半年多賺15%
長江生命科技 半年多賺15%
證監譴責UBS 罰逾千萬
證監譴責UBS 罰逾千萬
奧運收視差 NBC與客談補償 觀眾人數較前兩屆減半
奧運收視差 NBC與客談補償 觀眾人數較前兩屆減半
新加坡開先例 向澳洲虛幣交易所發牌
新加坡開先例 向澳洲虛幣交易所發牌
看中mRNA技術 法賽諾菲購美伙伴
看中mRNA技術 法賽諾菲購美伙伴
張兆聰：建材強勢 信義玻璃估值吸引
張兆聰：建材強勢 信義玻璃估值吸引
植耀輝：中海化學博重上3元
植耀輝：中海化學博重上3元
技術取勝：銀河娛樂中線或下試47元
技術取勝：銀河娛樂中線或下試47元
劉思明：醫藥股重燃炒風 國藥見承接
劉思明：醫藥股重燃炒風 國藥見承接
周顯：銀行難撈 求人借錢
周顯：銀行難撈 求人借錢
湯文亮：政府不發火被當病貓
湯文亮：政府不發火被當病貓
會德豐今年在港賣樓203億破紀錄 合景龍光鴨脷洲利南道豪宅295伙批預售
會德豐今年在港賣樓203億破紀錄 合景龍光鴨脷洲利南道豪宅295伙批預售
會德豐九龍貨倉申增建1.3倍單位至1782伙
會德豐九龍貨倉申增建1.3倍單位至1782伙
話你知：WLAB 打造社區創意實驗空間
話你知：WLAB 打造社區創意實驗空間
北角寶馬臺特色戶近3000萬沽 屋苑新高
北角寶馬臺特色戶近3000萬沽 屋苑新高
7月物業登記9947宗 26個月高位
7月物業登記9947宗 26個月高位
內地生1.8萬租嘉熙兩房 斥22萬預租一年
內地生1.8萬租嘉熙兩房 斥22萬預租一年
豉油街地舖易手 每呎12萬
豉油街地舖易手 每呎12萬
宏利投管方君明：北水逆轉監管風險 投資轉保守
宏利投管方君明：北水逆轉監管風險 投資轉保守